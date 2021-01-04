Кейт Міддлтон стала найвпливовішим fashion-інфлюенсером 2020

Герцогиня Кейт Міддлтон стала найвпливовішим фешн-інфлюенсером 2020 року у Великій Британії. Жінки Британії найчастіше шукали в інтернеті саме образи Кейт. У такий спосіб вона випередила дружину принца Гаррі Меган Маркл.

Експерти склали рейтинг, якими образами британських зірок найбільше цікавилися користувачі у 2020 році.

На першому місці опинилась Кейт Міддлтон із літньою сукнею британського бренду Faithfull з квітковим принтом. Вона одягла її під час візиту до дитячого хоспісу в Норфолку. Після появи героцогині у платті, воно було розпродане менш ніж за 24 години, а кількість запитів на сукні з квітковим принтом в наступні дні зросла на 158%.

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– Кейт, безумовно, стала набагато привабливішою в період ізоляції. Публіка побачила її з абсолютно іншого боку, більш особистісного. Герцогиня надавала перевагу елегантому та комфортному стилю під час Zoom-зустрічей, – зазначила стиліст Джессі Стейн.

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На другому місці серед найвпливовіших фешн-інфлюенсерів опинилася британська телеведуча Холлі Віллоубі.

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Чорна шкіряна міні-спідниця бренду Warehouse, яку ведуча вдягула на один з ранкових ефірів шоу ITV This Morning, підкорила сердце не однієї британської модниці.

Третє місце у рейтингу посіла Меган Маркл. Після того, як вона разом з принцем Гаррі переїхала до Каліфорнії, де почала займатися волонтерством, її стиль кардинально змінився.

Вона почала надавати перевагу практичному та зручному одягу. Її найпопулярнішим предметом у гардеробі стали світло-зелені штани від бренду James Perse, в яких вона була кілька разів помічена у Лос-Анджелесі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл створюють власну премію

Герцог і герцогиня Сассекські планують створити власну премію, якою нагороджуватимуть приватних осіб, благодійні організації та компанії за заслуги в різних сферах життєдіяльності.

Ця премія конкуруватиме з королівськими нагородами королеви Великої Британії, які вручаються за видатні досягнення у сферах науки, культури, політики та мистецтва.

Фото: kensingtonroyal