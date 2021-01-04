Період новорічних свят – це можливість відпочити та набратися сил напередодні робочих буднів. Для більшості українських зірок це ще й сезон відпусток.

Найпопулярнішими місцями відпочинку у знаменитостей стали Індонезія, Єгипет та Карпати. Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають українські знаменитості.

Надя Дорофеєва та Володимир Дантес

Українська співачка Надя Дорофеєва разом зі своїми друзями та чоловіком Володимиром Дантесом на зимові канікули вирушила в Індонезію. Артисти відновлюють сили в селищі Чангу, на південному узбережжі Балі. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, поділившись з підписниками серією фото з подорожі.

Регіна Тодоренко

Телеведуча Регіна Тодоренко разом зі своїм сином Майклом та чоловіком Владом Топаловим також перебуває в Індонезії. Навіть на відпочинку телеведуча не забуває про соціальні мережі й регулярно публікує нові фотографії.

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Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк проводить святкові вихідні у Карпатах. Зірка регулярно ділиться яскравими сторіз із відпочинку в Instagram. Також Леся опублікувала фото в басейні, де позує в леопардовому купальнику і без макіяжу. Під світлиною знаменитість написала, що чекає на аквамена.

Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч для своєї відпустки обрала Єгипет. В сторіз на своїй сторінці Instagram зірка поділилася фото на пляжі готелю Brayka Bay і підписала, що це найдивовижніше місце в Єгипті.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов на новорічні свята залишилися в Києві. Пара разом з друзями розважалася на катку. Про це телеведуча повідомила на своїй сторінці в Instagram.

– У дитинстві батьки віддали мене на фігурне катання, до сьогодні шкодую, що ці заняття надовго не затрималися в моєму розкладі, адже музика і танці стали в пріоритеті. Але стояти, їздити і падати мене встигли навчити, і це залишилося на все життя. До речі, фігурному катанню вчать дорослих, і це ще одна моя мрія, після французької, – підписала світлину Катя.

Де зірки шоу-бізнесу зустріли Новий рік 2021

Новий 2021 рік усі зустріли по-різному. Хтось відсвяткував із батьками, дехто провів час із друзями, а решта відпочивали у галасливій компанії. Зірки шоу-бізнесу – не виняток. Факти ICTV підготували матеріал про те, як знаменитості відсвяткували новорічну ніч.