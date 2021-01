Помер співак Джеррі Марсден – друг The Beatles та виконавець гімну Ліверпуля

Співак Джеррі Марсден — лідер гурту Gerry and the Pacemakers помер у віці 78 років. Саме його версія пісні You’ll Never Walk Alone стала неофіційним гімном футбольного клубу Ліверпуль.

Його сім’я заявила, що Марсден помер у неділю після хвороби, що не пов’язана з Covid-19. Згодом стало відомо, що смерть музиканта настала через серйозну інфекцію у крові, що вразила його серце.

Гурт Gerry and the Pacemakers досягнув вершини успіху в епоху біґ-біт або ж мерсібіт (жанр рок-музики, який зародився у Великій Британії на початку 1960-х, – Ред.). У 1963 році колектив Марсдена став першим, чиї три композиції очолили музичні чарти.

У 1964 році гурт випустив ще один свій хіт Ferry Cross The Mersey. Його написав сам Марсден як данину своєму місту Ліверпуль.

Футбольний клуб Ліверпуль висловив співчуття у зв’язку зі смертю Марсдена.

— Голос Джеррі супроводжував наші найбільші матчі. Його гімн об’єднував гравців, тренерський штаб та фанатів у всьому світі, допомагаючи створювати справді щось особливе. Ти ніколи не будеш один, – йдеться у Twitter мерсисайдського клубу.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing. Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Гурт Gerry and the Pacemakers виступали у тому ж клубі Ліверпуля, що й The Beatles у 1960-х. Обидва колективи мали контракти із менеджером Fab Four Браяном Епштейном.

Цікаво, що Епштейн подарував гурту Марсдена пісню How Do You Do It, яку відхилили The Beatles для свого дебютного синглу.

Сер Пол МакКартні назвав гурт Gerry and the Pacemakers найбільшими конкурентами The Beatles на сцені Мерсисайду.

— Джеррі був товаришем із наших перших днів у Ліверпулі. Він та його гурт були нашими найбільшими конкурентами на місцевій арені. Його незабутні виступи YNWA і Ferry Cross the Mersey залишаться в серцях багатьох людей як нагадування про радісний час у британській музиці, – написав МакКартні.

Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music… pic.twitter.com/t1COAIwZVM — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021

Ще один учасник гурту The Beatles Рінго Старр у своєму пості у Twitter надіслав його сім’ї мир та любов.

God bless Jerry marsden peace and love to all his family. — #RingoStarr (@ringostarrmusic) January 3, 2021

Хоча Марсден був не лише співаком, але й автором пісень, найбільшим його хітом стала кавер-версія музичного номера Роджерса та Хаммерстайна для мюзиклу Карусель 1945 року.

Популярність Gerry and the Pacemakers почала згасати наприкінці 1960-х. Після розпаду гурту у 1967 році, Джеррі виступав у клубах та був ведучим дитячої передачі. У 1972 році він зібрав гурт Pacemakers у новому складі та гастролював аж до кінця 2010 року, поки не оголосив про свій відхід зі сцени.