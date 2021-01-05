Актори Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз зустрічаються – ЗМІ

Голівудська актриса Олівія Вайлд та британський співак Гаррі Стайлз зустрічаються.

Інсайдери повідомили, що Гаррі разом із Олівією помітили на весіллі його менеджера Джеффрі Азоффа неподалік Санта-Барбари в Каліфорнії.

Закрита весільна церемонія проходила з дотриманням усіх коронавірусних обмежень, однак чимало людей помітили, як пара трималася за руки.

Зірковий дует зблизила спільна робота над новою кінокартиною Вайлд (яка поєднує акторство із режисурою) під назвою Не хвилюйся, кохана.

Частина шанувальників переконана, що зустрічі Олівії та Гаррі поза знімальним майданчиком залишаються діловими. Однак більшість стверджує – між акторами закрутився справжній роман.

Розлучення Олівії Вайлд

У листопаді 2020 року акторка Олівія Вайлд заявила про розрив зі своїм нареченим Джейсоном Судейкісом.

У акторів є двоє спільних дітей – шестирічний син Отіс і чотирирічна донька Дейзі.

Уайлд і Судейкіс перебували у стосунках близько восьми років.