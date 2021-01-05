Британська акторка, зірка кінофільмів про Гаррі Поттера Джессі Кейв повідомила, що її тримісячний син Авраам підхопив новий штам коронавірусу і зараз перебуває в лікарні.

33-річна акторка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото сина на лікарняному ліжку в ізольованій палаті. Первісток народився в жовтні минулого року і перші дні свого життя провів у неонатальному відділенні після травматичних пологів. За кілька місяців після повернення додому у немовляти виявили новий штам коронавірусу і тепер він знову опинився в лікарні разом з матір’ю.

– Я дивлюся новини про карантин з ізольованої палати в лікарні. Бідна дитина заражена вірусом. З ним все добре, але будьте пильні й обережні – цей новий штам дуже потужний та заразний, – підписала фото Джессі.

Читайте: Телеведуча Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус

Також у пості Джессі Кейв подякувала лікарям за їхню роботу, особливо своєму батьку – сімейному лікарю, та брату Роббі, який працює на швидкій допомозі. Чи захворіла сама акторка та інші члени сім’ї – невідомо.

Новий штам коронавірусу

У середині грудня у Великій Британії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Новий штам швидко розповсюдився у багатьох країнах світу.

Також напередодні стало відомо про південно-африканську мутацію Covid-19. 29 грудня про перший випадок інфікування повідомили в Японії. Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Фото: jessiecave