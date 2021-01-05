Відома голлівудська актриса Емма Стоун чекає дитину від свого чоловіка, режисера Saturday Night Live Дейва Маккері.

Про це стало відомо завдяки світлинам, на яких 32-річна лауреат премії Оскар прогулюється разом зі своєю подругою вулицями Лос-Анджелеса.

Кінозірка вийшла на вулиці Лос-Анджелеса 30 грудня та була вдягнена у чорні легінси та сорочку, що підкреслювала її округлий живіт.

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Оточення кінозірки підтвердило, що вона скоро стане мамою. Актриса має дуже щасливий і схвильований вигляд.

– Емма справді вагітна і просто обожнює подружнє життя, – наголосив інсайдер.

Сама ж зірка досі не оголосила про те, що зовсім скоро стане мамою.

Для подружжя Емми та Дейва Маккарі ця дитина стане першою.

Акторка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 2016 році, а в грудні 2019 року пара заручилася. Восени 2020 року Емма та Дейв таємно одружилися.

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Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на первістка

Актори культового серіалу Гра престолів Кіт Герінґтон та Роуз Леслі незабаром вперше стануть батьками. У мережі з’явилися кадри фотосесії, де Роуз постала з округлим животиком.

Розповідаючи про вагітність, акторка не приховувала щастя: вона запевнила, що насолоджується цікавим станом.