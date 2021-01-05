У період новорічних свят українські зірки розділилися на дві категорії. Одні відпочивають та набираються сил, а інші продовжують старанно працювати.

Факти ICTV зібрали добірку найцікавіших подій, які трапилися за останню добу в українському шоу-бізнесі.

Санта Дімопулос вирушає на сімейний відпочинок

Співачка та переможниця шоу Танці з зірками Санта Дімопулос вилітає на довгоочікуваний та довготривалий відпочинок разом із сім’єю. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Санта опублікувала фото, на якому позує в спортивному костюмі з валізою.

– Маю сподівання, що цього року я все-таки навчусь нормально збиратися, а не закидати всього і побільше у валізу. Або знайду людину, яка буде мені з цим допомагати, – підписала фото Санта.

Оля Фреймут в образі від чоловіка

Телеведуча Ольга Фреймут разом зі своєю сім’єю вирушила на відпочинок до Львова. Зірка зізналася, що образ для перельоту підібрав її чоловік Володимир Локотко. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на якому позує без косметики, з розпущеним волоссям та в спортивному сірому комбінезоні з блискавкою. Талію ведуча увиразнила широким шкіряним ременем, а довершила образ теплим взуттям з хутряними вставками.

– Я завжди бачу, коли чоловіка одягає жінка. Він тоді надто попрасований, чистенький, в тепленькому, в правильній палітрі, в камізельці, слухняний занадто. Я таке не дуже люблю. А от коли чоловік підбирає образ дружині, виходить дуже навіть sexy, – поділилась Оля.

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Юлія Саніна зробила тимчасове татуювання

Співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна на своїй сторінці в Instagram опублікувала selfie, на якому видно татуювання на її руці. На зап’ясті співачки зображені дві дівчини, птах та слова “Я не боюсь, тепер я вільна”. Як здогадались підписники, татуювання присвячене її дуету зі співачкою Тіною Кароль та їхній спільній пісні Вільна.

Тіна прокоментувала пост співачки словом “Моя”.

Лілія Ребрик вразила ідеальним шпагатом

Доки всі зірки відпочивають, телеведуча Лілія Ребрик працює над собою в спортзалі. На своїй сторінці в Instagram вона поділилась тренуванням та здивувала підписників ідеальним поздовжнім шпагатом. Зірка розповіла, що 4 січня – це вже її третій розвантажувальний день і наголосила, що важливо дбати про своє тіло у ці “важкі” для організму святкові дні.

– Моя особиста порада: у перші дні після святкового релаксу не надто перенапружуйтесь на тренуваннях, усе має бути в розумних рамках. Сподіваюсь, прес ще кожному під силу, не потонув він там у салатах? – пожартувала Лілія Ребрик.

Де відпочивають українські зірки

Період новорічних свят – це можливість відпочити та набратися сил напередодні робочих буднів. Для більшості українських зірок це ще й сезон відпусток.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають українські знаменитості. Найпопулярнішими місцями відпочинку у знаменитостей стали Індонезія, Єгипет та Карпати.