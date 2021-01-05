Правила у стосунках Дуа Ліпи, прихильність Бібера до церкви й нові володіння Сінді Кроуфорд

За минулу добу у світовому шоу-бізнесі відбулося доволі багато цікавих подій, і Факти ICTV відібрали для вас найкращі з них. Поки ви спали, Джастіна Бібера зробили пастором, Дуа Ліпа та Анвар Хадід створили біблію своїх стосунків, а легендарна модель Сінді Кроуфорд переселилася ближче до океану.

Сінді Кроуфорд купила нерухомість у Флориді

Відома модель Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер купили нерухомість на Маямі Біч у Флориді за майже $10 млн.

Будинок площею трохи більше за 353 квадратних метри побудували ще у 1955 році. У ньому збереглося багато елементів початкового ремонту, як-от склепінчасті дерев’яні стелі, ефектний кам’яний камін та довгі вікна від підлоги до стелі.

Проте будинок з п’ятьма спальнями та чотирма ванними кімнатами потребує дорогого ремонту. Величезна та частково крита веранда за межами основних житлових приміщень виходить на просторий басейн. Будинок із комфортним розташуванням має прямий вихід до води.































Нові правила Дуа Ліпи, Бібер у ролі пастора й новосілля Кроуфорд: топ новини шоу-бізнесу / 8 фотографий

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Дуа Ліпа ввела правила у стосунках з Анваром Хадідом

Відома співачка Дуа Ліпа встановила нові правила у романі з Анваром Хадідом, згідно з якими вони мають вибирати, що показувати шанувальникам у соціальних мережах.

– У нас є неймовірні спогади. Але водночас ми абсолютно конфіденційні – ми покажемо вам тільки те, що ми хочемо, щоб ви бачили. Я хочу бути щасливою в цих стосунках без думки про інших, – сказала Дуа Ліпа.

Нещодавно закоханих помітили у Мексиці під час святкових вихідних. Пара поїхала відпочивати після випуску альбому Дуа Ліпи Future Nostalgia, який став другим за популярністю у Великій Британії за рік.

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Джастін Бібер не планує ставати пастором

Популярний канадський співак Джастін Бібер не планує ставати пастором церкви Гіллсонг, незважаючи на нещодавні чутки. Поп-співак сподівався допомогти Гіллсонг після звільнення свого друга-проповідника Карла Ленца.

– Джастін не планує відмовлятися від своєї музичної кар’єри, але він відчуває, що у нього більш серйозне покликання, – сказало джерело.

У своєму Instagram Джастін Бібер спростував заяви про те, що він готувався стати священником у популярній церкві.

– Я не навчаюся, щоб стати пастором або кимось іще. Це фейкова новина, – написав співак.

Джастін Бібер також пояснив свій зв’язок з церквою.

– До речі, Гіллсонг – не моя церква. Нам не потрібна будівля, щоб з’єднатися з Богом. Бог із нами, хоч би де ми були, – підсумував співак.

У минулому канадський співак хвалив Гіллсонг за те, що вона врятувала його від похмурих днів публічних криз. Бібер став одним із найвідоміших прихильників церкви разом з такими зірками, як Гейлі Болдуін, Кортні Кардашян та Селена Гомес.

Фото: Realtor