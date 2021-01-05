Премію Греммі 2021 перенесуть через пандемію Covid-19

Щорічну музичну церемонію Греммі перенесуть через несприятливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Попередньо вручення нагород мали провести 31 січня, однак наразі нову дату не повідомляють.

У ЗМІ подейкують, що церемонію проведуть в березні. До цього організатори планували провести захід без глядачів, а зірок не пускати на сцену.

Премія Греммі – одна з найпрестижніших нагород за музичні досягнення, яка прирівнюється до премії Оскар у кіно. Вперше нагородження Греммі провели у 1969 році.

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Номінанти на премію Греммі 2021

Цього року великі шанси на отримання нагороди у співачки Бейонсе – вона має дев’ять номінацій. По шість номінацій в Дуа Ліпи, Тейлор Свіфт і Родді Річ (Roddy Ricch). Повний список номінантів на премію Греммі 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Rolling Stone