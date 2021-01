Виконавець The Weeknd показав кліп на пісню Save Your Tears.

Це відео є продовженням сюжетної лінії, яка почалася ще в кліпі на трек Blinding Lights. Там розповідалося про його побиття під час шаленого запою в Лас-Вегасі. Потім був ролик In Your Eyes з обезголовлюванням. Потім у кліпі на пісню Too Late дві моделі пришили голову The Weeknd до іншого тіла. Також у тому відео його покривали бинти, характерні для людей, які проходять реабілітацію після пластичної операції.

Так ось, у кліп Save Your Tears The Weeknd показав своє нове обличчя з яскравими вилицями і квадратним підборіддям.

На відео The Weeknd 2.0 виступає перед натовпом у масках під час церемонії нагородження, а в якийсь момент він стискає золотий трофей і кидає його в бік. Оскільки The Weeknd повністю викреслили з числа номінантів на Grammy 2021, неважко інтерпретувати цей момент як гірке послання Академії звукозапису.

The Weeknd – Too Late

У жовтні співак The Weeknd представив кліп на пісню Too Late з останнього альбому After Hours.

Віжуал кліпу для багатьох видасться знайомим, адже виглядає відео, як реверанс на гучні знімки в Vogue Italia в 2005 році від фотографа Стівена Майзеля. Фотосет називався Makeover Madness.