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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Наташа Тарчевська |

У важкому стані: померла дівчина Бонда виявилася живою

Менеджер спростував чутки про смерть Тані Робертс – відомої американської актриси, виконавиці ролі дівчини Бонда у фільмі Вид на вбивство.

Станом на понеділок, 4 січня, Таня Робертс не померла, проте перебувала у важкому стані у лікарні Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесі. Для стабілізації довелося підключати до апарату ШВЛ.

На тлі пандемії коронавірусу та численних обмежень у лікарнях США чоловік Тані Робертс досі не бачився зі своєю дружиною.

У важкому стані: померла дівчина Бонда виявилася живою

Що сталося з Танею Робертс

24 грудня, напередодні Різдва в США, 65-річна акторка Таня Робертс вийшла на прогулянку зі своїми собаками, однак дорогою додому втратила свідомість.

Жінку знайшли випадкові свідки, які викликали швидку. Актрису було госпіталізовано.

Найбільше Таня Робертс запам’яталася шанувальникам у фільмі Вид на вбивство 1985 року, де її партнером і виконавцем головної ролі був Роджер Мур.

Джерело: Variety

Фото: Depositphotos

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