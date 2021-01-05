У важкому стані: померла дівчина Бонда виявилася живою

Менеджер спростував чутки про смерть Тані Робертс – відомої американської актриси, виконавиці ролі дівчини Бонда у фільмі Вид на вбивство.

Станом на понеділок, 4 січня, Таня Робертс не померла, проте перебувала у важкому стані у лікарні Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесі. Для стабілізації довелося підключати до апарату ШВЛ.

На тлі пандемії коронавірусу та численних обмежень у лікарнях США чоловік Тані Робертс досі не бачився зі своєю дружиною.

Що сталося з Танею Робертс

24 грудня, напередодні Різдва в США, 65-річна акторка Таня Робертс вийшла на прогулянку зі своїми собаками, однак дорогою додому втратила свідомість.

Жінку знайшли випадкові свідки, які викликали швидку. Актрису було госпіталізовано.

Найбільше Таня Робертс запам’яталася шанувальникам у фільмі Вид на вбивство 1985 року, де її партнером і виконавцем головної ролі був Роджер Мур.