Настя Каменських здивувала підписників латексним вбранням, Злата Огнєвіч розповіла про свій відпочинок в Єгипті, а Монатик поділився сімейними світлинами з відпустки.

Факти ICTV зібрали добірку найцікавіших подій, які трапилися за останню добу в українському шоу-бізнесі.

Настя Каменських в латексному вбранні

Популярна співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram здивувала підписників новим образом. Зірка опублікувала фото в короткій чорній латексній сукні, до якої додала об’ємну накидку рожевого кольору.

Талію Настя підкреслила тоненьким чорним шкіряним поясом та доповнила свій зовнішній вигляд довгими латексними рукавами і ботфортами на підборах.

Образ завершила яскравим макіяжем та пучком на голові. Прихильникам співачки сподобалося її оригінальне вбрання.

Читайте: Лілія Ребрик вразила шпагатом, а Юлія Саніна – татуюванням: топ-новини українського шоу-бізнесу

Злата Огнєвіч на пляжі в купальнику

Співачка Злата Огнєвіч новорічні свята проводить на відпочинку в Єгипті. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото, на яких позує на пляжі в купальнику. Для відпуски зірка обрала курорт Марса Алам.

– Марса Алам – це планета сонця! А ще – дайверський рай, дельфіни, черепахи, сотні найкрасивіших риб і неймовірно чисте червоне море! Тут немає купи туристів, затишні бухти захищають від вітру, а саме містечко будували італійці, – поділилась враженнями Злата.

Сімейний відпочинок Монатиків

Співак Дмитро Монатик разом з дітьми та дружиною Іриною Монатик проводить зимові канікули на Мальдівах. На своїх сторінках в Instagram пара регулярно публікує фото з відпочинку.

Ірина поділилась, що дощова погода заважає повністю насолодитися відпусткою.

– Ну, раз так розпорядився всесвіт, будемо вчитися насолоджуватися сезоном дощів. Хоча ми їхали за таким необхідним для нашої сім’ї вітаміном D. Всім надсилаємо найпозитивнішу енергію і віру в краще, – підписала фото Ірина.

Напередодні Дмитро опублікував світлину з синами, на якій сім’я спостерігає захід сонця.

– День, когда все остановилось.

Когда работают только сердца

и выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза,

а оказалось — это не приснилось.

Привет, самый счастливый во вселенной человек, – підписав фото співак.

Де відпочивають українські зірки

Період новорічних свят – це можливість відпочити та набратися сил напередодні робочих буднів. Для більшості українських зірок це ще й сезон відпусток.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають українські знаменитості. Найпопулярнішими місцями відпочинку у знаменитостей стали Індонезія, Єгипет та Карпати.