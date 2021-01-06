Instagram – одна з найпопулярніших платформ, якою користуються майже всі зірки шоу-бізнесу. На своїх сторінках знаменитості діляться власними фото з реального життя, а їхні пости набирають мільйони лайків та коментарів.

The Weeknd продемонстрував обличчя після пластики, Кайлі Дженнер опублікувала фото зі шрамом, а Айрленд Болдуін позувала оголеною.

Факти ICTV зібрали для вас добірку найцікавіших постів зірок шоу-бізнесу за останню добу.

The Weeknd в новому образі

Виконавець The Weeknd у своєму останньому кліпі на пісню Save your tears постав перед прихильниками в новому образі. Після прем’єри кліпу на своїй сторінці в Instagram зірка опублікував селфі, на якому продемонстрував нове обличчя з яскравими вилицями і квадратним підборіддям.

Підписники по-різному відреагували на зміни в зовнішності артиста. Більшість прихильників порівнюють його зі Сквідвардом з мультфільму Губка Боб, а деяким імпонує новий образ The Weeknd.

Читайте: Save Your Tears: The Weeknd показав обличчя після пластики у новому кліпі

Кайлі Дженнер із червоним волоссям

Американська модель Кайлі Дженнер у своєму Instagram опублікувала нову серію фото з червоним волоссям. Хоча багато прихильників підозрювали, що цей образ з нею ненадовго, Кайлі він все ж таки імпонує.

На світлинах зірка позує в білому костюмі, який підкреслює її шикарне декольте. Також на фото видно шрам Кайлі на лівій нозі, який вона намагається не показувати зайвий раз. Раніше модель розповідала, що цей шрам у неї ще з дитинства.

Менше ніж за десять годин фото зібрали понад шість мільйонів лайків.

Відверті фото Айрленд Болдуін

Американська модель та акторка Айрленд Болдуін на своїй сторінці в Instagram поділилась серією пікантних фото. Зірка є двоюрідною сестрою Гейлі Болдуін, дружини Джастіна Бібера.

На світлинах Айрленд позує оголеною у високих шкіряних чоботах. Зірка продемонструвала свою шикарну фігуру та пружні, підтягнуті сідниці. У коментарях підписники закидали модель компліментами.

Рейтинг найвпливовіших fashion-інфлюенсерів

Герцогиня Кейт Міддлтон очолила рейтинг найвпливовіших fashion-інфлюенсерів 2020 у Великій Британії. Жінки Британії найчастіше шукали в інтернеті саме образи Кейт. У такий спосіб вона випередила дружину принца Гаррі Меган Маркл.

Експерти склали рейтинг, якими образами британських зірок найбільше цікавилися користувачі у 2020 році.