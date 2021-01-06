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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Репер Dr. Dre потрапив у реанімацію – ЗМІ

Американський виконавець і продюсер Dr. Dre (Андре Ромеллу Янг) потрапив у реанімацію.

Причиною госпіталізації музиканта стала аневризма головного мозку. 55-річний репер проходить лікування в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Лікарі оцінюють його стан як стабільний. Однак медики досі не можуть знайти причину того, що викликало кровотечу.

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Крім того, відомо, що Dr. Dre зараз розлучається зі своєю дружиною Ніколь, з якою прожив 24 роки. У пари двоє дітей, які вже досягли повноліття.

Dr. Dre потрапив у реанімацію через аневризму мозку

Жінка вимагає від музиканта 2 млн на місяць і 5 млн на оплату послуг адвоката. Dr. Dre обурений тим, що повинен оплачувати витрати на адвокатів дружини, бо вони працювали над справою всього кілька місяців. 

Ларрі Кінга госпіталізували з Covid-19

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг захворів на коронавірус, його госпіталізували.

87-річний Кінг вже протягом тижня лікується в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Джерело: TMZ

Фото: Depositphotos

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