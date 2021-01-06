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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Єлизавета Ловцова |

Схудла Ольга Бузова злякала фанатів

Відома російська співачка Ольга Бузова дуже схудла, чим викликала неабияке хвилювання у своїх підписників. Перебуваючи на Мальдівах Ольга активно веде свої соціальні мережі та часто ділиться з користувачами фото з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому вона позує на пляжі в червоному купальнику та демонструє свою струнку фігуру.

Після чергової публікації фото на дівчину обрушився шквал критики з боку підписників, які почали писати про замалу вагу зірки.

 

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

– Близько до анорексії, потрібно трохи набрати вагу, бо це виглядає жахливо, – наголошували користувачі під публікацією.

Струнку фігуру Ольги помітили не тільки підписники, а й колишні колеги ведучої.

– Оля, ти схожа на барбі doll, – підтримала співачку Вікторія Боня.

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Пізніше сама Ольга відреагувала на коментарі користувачів та заявила, що знаходиться майже в ідеальній формі для себе.

– Я подобаюсь собі стрункою. Моя вага – це постійна робота над собою, – зазначила співачка.

 

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Також телеведуча розповіла, що регулярно займається спортом і дотримується дієти, щоб підтримувати себе в такій фізичній формі.

Реаліті-шоу Дом-2 закрили

Російський телеканал ТНТ ухвалив рішення закрити проект Дом-2.  Розважальне шоу, яке виходило з 2004 року, припиняє своє існування для того, щоб змінити формат у майбутньому.

Причиною такого рішення стали низькі рейтинги реаліті-шоу. З-поміж ведучих були такі відомі особистості, як Ксенія Собчак, Ксенія Бородіна та Ольга Бузова.

Фото: buzova86

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