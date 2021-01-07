Дмитро Комаров розсекретив країну нового сезону шоу Світ навиворіт

13 лютого 2021 року вийде новий сезон популярного телешоу про подорожі Світ навиворіт.

На своїй сторінці в Instagram ведучий проекту Дмитро Комаров опублікував пост, де розсекретив, якій країні будуть присвячені нові випуски шоу, а також назвав дату прем’єри.

У 12 сезоні Дмитро Комаров та його команда відкриють для українців нетуристичний Пакистан.

– Країна, про яку більшість людей багато чули, але мало знають. У багатьох ця країна асоціюється з небезпекою, – додає Дмитро Комаров.

Комаров зауважив, що давно розглядав цей напрямок, тому що дуже цікавиться культурою всього регіону. Мандрівник зізнався, що для нього це була непроста експедиція – як морально, так і фізично.

Під час роботи над шоу були безсонні ночі, складнощі у домовленостях про зйомки та багато екстриму. Вперше в історії програми з ведучим завжди працювала особиста охорона.

– Пакистан не схожий на всі інші країни, які ми раніше знімали. Це реально країна для тих, хто шукає абсолютно новий напрямок, і просто не може дозволити собі нудьгувати – коментує Комаровський.

Ведучий розповів, що покаже справжнє життя простих людей у країні, яку ЗМІ називають однією з найнебезпечніших в світі та зруйнує всі стереотипи про життя на консервативних мусульманських землях.

Читайте: Комаров розповів, де відпочити в Україні

На думку Комарова, цей сезон не схожий ні на один з попередніх за всі 10 років зйомок.

– Я реалізував безцінний для мандрівника шанс – стати першим іноземцем, який ступив ногою в місця, що мають колосальний туристичний потенціал. Світ зупинився через пандемію, але Світ навиворіт – ні, – додає ведучий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Дмитро Комаров привітав українців з Новим роком

Дмитро Комаров та його дружина, ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Олександра Кучеренко, опублікували фото з відпочинку, а у підписі щиро привітали українців з Новим роком. Подружжя святкувало Новий рік разом.

Для того, щоб зустріти сімейне свято разом з коханою, ведучий зробив невелику паузу в експедиціях.

Фото: komarovmir