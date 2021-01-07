В ніч з 6 на 7 січня православний світ відзначає Різдво. Зірки українського шоу-бізнесу показали як провели Святий вечір, а також привітали шанувальників з з цим світлим святом.

З теплими побажаннями до своїх підписників звернулися співачка Джамала, реп-виконавиця Аlyona Аlyona, ведучі Марія Єфросиніна та Катерина Осадча, фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя разом з дружиною співачкою Alyosha, Дзідзьо та Наталія Могилевська.

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко розповіла, що для неї Різдво ще з дитинства було особливим сімейним святом, яке завжди супроводжувалось музикою.

– Ми готували 12 страв, ставили біля печі великий дубовий стіл, виготовлений ще моїм прадідусем, збирали всі стільці у будинку й влаштовували істинно родинне дійство, – додає співачка.

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Співачка Джамала на свої сторінці в Instagram звернулась до всіх, хто сьогодні святкує Різдво.

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– Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії здійснилися. Нехай будуть тільки гарні новини. Миру всім нам, – звернулась до українців співачка.

Реп-виконавиця Alyona Alyona напередодні Різдва опублікувала миле сімейне фото, де вперше показала всю свою родину.

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У публікації вона наголосила, що для неї Різдво – це сімейний затишок та можливість приділити більше уваги своїй родині.

– З Різдвом вас щиро вітає вся моя родина. Ціную традиції, поважаю звичаї, прислухаюся до слів пращурів, – наголосила виконавиця.

Ведуча Катерина Осадча опублікувала серію зворушливих фото та звернулась до підписників з теплими словами привітань.

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– З Різдвом! Нехай Святвечір стане часом єднання родини, смачної куті та веселої коляди, – привітала українців ведуча.

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Марія Єфросиніна опублікувала фото, де обіймає сина, а у підписі побажала українцям смачної куті та веселих свят.

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– З Різдвом , друзі! Нехай ви зараз будете оточені рідними та всіма, кого любите, та з ким вам тепло, – привітала підписників ведуча.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя разом зі своєю дружиною співачкою Alyosha звернувся до українців у відео з теплими привітаннями.

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– З Різдвом! Бажаю більше доброти для наших сердець, любові та міцних сімей.

Дзідзьо опублікував фото на якому стоїть біля святкового стола, а у підписі привітав підписників з Різдвом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Зі святом українців привітала й співачка Наталя Могилевська. У публікації вона звернулась до прихильників з словами апостола Павла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

– З Різдвом ! Бажаю всім насолоди, гармонії та любові, – привітала підписників співачка.

Традиції та прикмети Різдва 2021

З 6 на 7 січня православні українці святкують чарівне свято – Різдво Христове. З ним пов’язано багато традицій, прикмет й обрядів, які шанують і передають крізь покоління практично у всіх християнських родинах.

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