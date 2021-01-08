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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Акторка Поліцейської академії померла у віці 73 років

Популярна американська акторка Маріон Ремсі, найбільш відома за роллю офіцера Лаверни Хукс у серії фільмів Поліцейська академія, померла в Лос-Анджелесі у віці 73 років.

Про це повідомив менеджер Роджер Пол. Причина смерті не повідомляється.

Померла Маріон Ремсі – зірка Поліцейської академії

– Маріон несла з собою доброту та пронизливе світло, яке миттєво заповнювало кімнату. Тьмяність світла вже відчувається тими, хто добре її знав. Ми будемо сумувати за нею та завжди будемо любити її, – повідомляє Пол.

Маріон Ремсі знялася у легендарному комедійному фільмі Поліцейська академія 1984 року в ролі офіцера Лаверни Хукс. Після цього вона з’явилася ще в п’яти фільмах Поліцейської академії в 1980-х роках.

Маріон озвучила мультсеріал Сімейка Адамс на початку 1990-х. Ремсі також просвітлювала людей про СНІД та займалася благодійністю.

У 2015 році вона возз’єдналася з зірками Політичної академії Стівом Гуттенбергом та Майклом Вінслоу у фільмі Лавалантула та його продовженні. Останню акторську роль Ремсі отримала в інді-фільмі Коли я співаю 2018 року. У Маріон залишилися три брати.

Дівчина Джеймса Бонда померла у віці 65 років

Американська акторка Таня Робертс, відома за роллю дівчини Джеймса Бонда у фільмі Вид на вбивство, померла 5 січня в лікарні Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі. Кінозірка померла у віці 65 років.

4 січня у ЗМІ з’явилося повідомлення про її смерть, але згодом цю новину спростували. Таня Робертс померла всього за 24 години після того, як її партнер передчасно повідомив, що про її смерть. В той час акторка ще перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

Фото: фільм Поліцейська академія

Джерело: CNN

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