PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Летяк |

Лію Ахеджакову госпіталізували з Covid-19

Ще 7 січня народну артистку Росії Лію Ахеджакова госпіталізована з на Covid-19.

Представник актриси повідомив, что вона почувається нормально.

За його словами, Ахеджакова знаходиться в одній з лікарень Москви в звичайній палаті.

Читайте: Олега Басілашвілі госпіталізували

Продюсер 82-річної актриси підтвердив, що у неї позитивний тест на коронавірус.

Що відомо про Ахеджакову

Відома російська актриса Лія Ахеджакова народилася у Дніпропетровську (Дніпро).

Вона знялася у більш ніж дев’яноста кінострічках.

Найбільшу популярність здобула завдяки ролям у фільмах режисера Ельдара Рязанова: Іронія долі (1975), Службовий роман (1977), Гараж (1979), Про бідного гусара замовте слово (1980), Небеса обітовані (1991), Старі шкапи (2000), Андерсен. Життя без любові (2006).

Фото: Лия Ахеджакова

Джерело: Интерфакс

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка