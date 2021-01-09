Ще 7 січня народну артистку Росії Лію Ахеджакова госпіталізована з на Covid-19.
Представник актриси повідомив, что вона почувається нормально.
За його словами, Ахеджакова знаходиться в одній з лікарень Москви в звичайній палаті.
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Продюсер 82-річної актриси підтвердив, що у неї позитивний тест на коронавірус.
Що відомо про Ахеджакову
Відома російська актриса Лія Ахеджакова народилася у Дніпропетровську (Дніпро).
Вона знялася у більш ніж дев’яноста кінострічках.
Найбільшу популярність здобула завдяки ролям у фільмах режисера Ельдара Рязанова: Іронія долі (1975), Службовий роман (1977), Гараж (1979), Про бідного гусара замовте слово (1980), Небеса обітовані (1991), Старі шкапи (2000), Андерсен. Життя без любові (2006).
Фото: Лия Ахеджакова