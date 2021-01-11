Американська співачка Лана Дель Рей ввечері 11 січня випустила довгоочікуваний кліп на пісню Chemtrails Over The Country Club.

Також це назва нового альбому Лани, прем’єра якого відбудеться у березні 2021.

У кліпі Chemtrails Over The Country Club Лана Дель Рей постає у двох образах – милої американської домогосподарки зі світлим кучерявим волоссям у вінтажному одязі та прикрасах і напівоголеної жінки-вовчиці, що нагадує відьму з надприродними силами.

Зйомки кліпу Лани Дель Рей відбувалися у Каліфорнії. Відеоряд стилізовано під ретро-плівку, аби повністю передати екзистенцію американського літа.

У кліпі знялися близькі подруги Лани, а також її рідна сестра Чак. За сюжетом, співачка через погодні потрапляє в аварію на своєму раритетному Mercedes і опиняється у центрі відьомського шабашу.

Свій образ у кліпі Лана підкреслила захисною маскою, обшитою діамантами. Звісно, вона не захищаєвід Covid-19, однак слугує нагадуванням про непрості часи пандемії.

Chemtrails Over The Country Club перекладається як Хіміотраси над клубом у передмісті.

Хіміотраси (або хімтрейли) – одна із найпопулярних міських легенд в США.

Якщо вірити чуткам, то так званий таємний уряд навмисне розпорошує невідомі хімікати над містами Америки за допомогою пасажирських літаків.

Конспірологи переконують, що такі літаки легко впізнати за незвичними конденсаційними слідами. Саме такі сліди було знято у кліпі Лани Дель Рей.