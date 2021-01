Бріджертони від Netflix став лідером за переглядами в Україні

Серіал Бріджертони полонив серця багатьох українців та став лідером за переглядами завдяки чудовому акторському складу, вишуканим костюмам та бездоганним сценам, що відтворюють життя британського вищого класу та знаті XIX століття.

Бріджертони було відзнято за серією родинних романів Джулії Квін. За сюжетом, Дафні Бріджертон (Фібі Дайневор), старша дочка впливової родини Бріджертонів, дебютує на пишних балах та вечірках Лондона з перспективою укладання в майбутньому шлюбу.

Серіал висвітлює справжнє кохання на противагу фальшивим стосункам, несподівану вагітність, драматичну обітницю на смертному одрі, роман з оперною співачкою та справжній чоловічий поєдинок. Така динаміка простежується вже в перших кількох епізодах.

Кількість переглядів досягла 63 млн протягом чотирьох тижнів після дебюту на Різдво 25 грудня 2020 року. Серіал також вийшов на перше місце у топ-10 рейтингу Netflix у 76 країнах, зокрема в Україні, США, Великій Британії, Бразилії, Франції та Південній Африці.

За рейтингом схвалення від Rotten Tomatoes серіал, безперечно, став неймовірно популярним і отримав 92% позитивних відгуків.

