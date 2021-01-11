Бріджертони від Netflix став лідером за переглядами в Україні

Серіал Бріджертони полонив серця багатьох українців та став лідером за переглядами завдяки чудовому акторському складу, вишуканим костюмам та бездоганним сценам, що відтворюють життя британського вищого класу та знаті XIX століття.

Бріджертони було відзнято за серією родинних романів Джулії Квін. За сюжетом, Дафні Бріджертон (Фібі Дайневор), старша дочка впливової родини Бріджертонів, дебютує на пишних балах та вечірках Лондона з перспективою укладання в майбутньому шлюбу.

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Серіал висвітлює справжнє кохання на противагу фальшивим стосункам, несподівану вагітність, драматичну обітницю на смертному одрі, роман з оперною співачкою та справжній чоловічий поєдинок. Така динаміка простежується вже в перших кількох епізодах.

Кількість переглядів досягла 63 млн протягом чотирьох тижнів після дебюту на Різдво 25 грудня 2020 року. Серіал також вийшов на перше місце у топ-10 рейтингу Netflix у 76 країнах, зокрема в Україні, США, Великій Британії, Бразилії, Франції та Південній Африці.

За рейтингом схвалення від Rotten Tomatoes серіал, безперечно, став неймовірно популярним і отримав 92% позитивних відгуків.

wouldst thou enjoy a sampling of photographs captured behind the scenes of #Bridgerton? pic.twitter.com/Kl0LC7g5q9 — Netflix Queue (@netflixqueue) January 3, 2021

Бріджертони та його популярність вже допомогли розпочати блискучу кар’єру деяким учасникам акторського складу.

Британський актор Редже-Жан Пейдж, який народився в Зімбабве, грає роль загадкового герцога Саймона. Своєю чарівністю та гарною зовнішністю він полонив мільйони глядачів. Прихильники вже навіть починають клопотати про те, щоб він став першим темношкірим Джеймсом Бондом.

Фібі Дайнвор чудово виконала роль головної героїні – Дафні Бріджертон. Дайневор продемонструвала чудову акторську гру, можливо, завдяки генам. Її мати Саллі Дайневор – одна із зірок британського серіалу Вулиця коронації, що йшов на телеекранах багато років.

Сцени Дайневор та Пейджа створили стільки тепла, що люди припустили, що вони мають стосунки в реальному житті.

Netflix видалив з каталогу всі фільми з Джонні Деппом

Фільми з участю Джонні Деппа щезли з каталогу Netflix, фільми доступні тільки за межами США. Поки що не було жодних офіційних заяв та коментарів з боку керівництва Netflix. Проте прихильники Джонні Деппа вже активно почали коментувати цю ситуацію у Twitter. Більшість із них впевнена, що це пов’язано з судовою справою з колишньою дружиною Ембер Герт.

Фото: Netflix Queue