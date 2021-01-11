Корольова і Тарзан – Гори-гори: прем’єра кліпу

2020 рік для сім’ї Наташі Корольової та Сергія Глушка видався непростим. Зізнання в зраді Тарзана з молодою танцівницею, тиск громадськості, пильна увага преси та крадіжка коштовностей співачки.

Незважаючи на всі труднощі, подружній парі вдалося зберегти свої стосунки і відправитися на африканський острів Занзібар для участі в зйомках реаліті-шоу Плем’я. Паралельно з цим зоряна пара зняла кліп на спільну пісню Гори-гори, презентація якого відбулася 10 січня.

У кліпі пара постала на тлі екзотичної природи. Ніжні обійми і поцілунки, танці з аборигенами, африканські косички у Корольової та торс Тарзана. Не обійшлося і без повного оголення зірок.

У пісні подружжя співає про те, що все, що було – не береться до уваги, і їм байдуже, що говорять про них люди. Тим самим підкреслено, що всі образи залишилися в минулому.

– У моєму житті все пісні з’являються невипадково, в потрібний час. Ми – оптимісти, тому і леймотив пісні – оптимістичний, що допомагає разом йти вперед, зігрівати один одного вогнем любові, іноді обпалюватися, а іноді – зцілювати, – підписала Корольова публікацію в своєму Instagram.

Корольова прийняла пологи у аборигенки

У кінці 2020 року Наташа Корольова стала героїнею реаліті-шоу Плем’я російського телеканалу Пятница, де їй довелося виживати серед первісного племені в Африці.

У своєму Instagram зірка зізналася, що поїхала на острів, щоб відновити сили для подальшого життя та влаштувати глобальне перезавантаження.

В рамках шоу Корольова прийняла пологи в однієї з аборигенок острова. Проживаючи в племені Бома серед аборигенів, зірка добувала їжу, полювала і проходила шаманські обряди.

Незабаром до неї приєднався її чоловік Сергій Глушко, скориставшись відпусткою пара зняла спільний музичний кліп.