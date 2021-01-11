Відпочинок Регіни Тодоренко на Балі, куди вона полетіла напередодні Нового року зі своєю сім’єю, не обходиться без пригод. Не встигнувши оговтатися від травми ноги, отриманої під час заняття серфінгом, зірка Орла і Решки мало не потонула в океані.

Про це вона повідомила в своєму Instagram.

За словами Тодоренко, вона рідко займається цим видом спорту, а в період вагітності і зовсім не мала шансу покататися, тому не справляється з деякими хвилями.

– Я знову потрапила в жахливе місиво, коли прийшов сет незнайомих мені і неприборканих хвиль. А з моєю дошкою складно проходити такі трюки. Слава Богу, в якийсь момент вистачило мізків повернутися в безпечний простір океану. Рік тому я залишилася б там помирати, – розповіла Регіна в своєму Instagram.

Підписники двояко поставилися до того, що сталося, хтось закликає пам’ятати про те, що вона потрібна своїй дитині, а хтось вважає її безстрашною.