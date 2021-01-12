Українська співачка та модель Даша Астаф’єва на своїй сторінці в Instagram поділилася відео з бекстейджу нової відвертої фотосесії.

Напередодні знаменитість опублікувала серію пікантних фото.

На світлинах зірка позувала босоніж в чорному халатику з глибоким декольте, який робив акцент на її грудях. Спокусливий образ співачка довершила легким макіяжем та накрученим волоссям.

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Під постом з відео-бекстейджем Даша поділилася своїми думками щодо зйомки та мистецтва фотографії.

Вона наголосила на тому, що кожен новий фотограф – це нова відповідальність і багато моделей не розуміють силу моменту в ході фотосесії.

– Для мене важливий критерій під час вибору генія по той бік об’єктива – вміння бачити прекрасне в людині. Бачити і транслювати! Тому що фотографія, як і раніше, одне з найдивовижніших і загадкових чудес! Як багато книг, фільмів і музики довелося відкрити завдяки стоп-кадру, як багато випадкових дотиків стали відправною точкою в здійсненні доль, – підписала пост зірка.

– Як приємно іноді переконуватися, що фотографує тебе все ж не професіонал, а людина! Я пишаюся можливістю працювати з найкращими. З тими, ким мріяла, – поділилася Даша.

Даша Астаф’єва з глибоким декольте та ніжним макіяжем

У своєму Instagram співачка Даша Астаф’єва показала декілька кадрів зі зйомок промокампанії косметичного бренду.

Зірка позує у нюдовом боді, який ефектно підкреслює її форми. У порівнянні з іншими світлинами відвертої Астаф’євої, ці кадри показують співачку у дуже скромному та ніжному світлі.