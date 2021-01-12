Українська співачка Настя Каменських та її чоловік Потап проводять свою зимову відпустку на Мальдівах.

На своїй сторінці в Instagram зірка активно ділиться з підписниками яскравими фотографіями з відпочинку та демонструє свою фігуру в різних купальниках та ракурсах.

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Співачка опублікувала світлину, на якій позує в номері готелю в бікіні з леопардовим принтом.

У коментарях підписники висловлюють своє захоплення стрункою фігурою Насті.

– Кожен новий день – це день, якого ви ще ніколи не бачили. Насолоджуйтесь кожною його миттю, – підписала фото Каменських.

Де відпочивають українські зірки

Період новорічних свят – це можливість відпочити та набратися сил напередодні робочих буднів. Для більшості українських зірок це ще й сезон відпусток.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають українські знаменитості. Найпопулярнішими місцями відпочинку у знаменитостей стали Індонезія, Єгипет та Карпати.