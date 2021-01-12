Український телеведучий Володимир Остапчук переїжджає з дружиною Христиною в нову квартиру.

На початку 2021 року дівчина повідомляла на своїй сторінці Instagram про те, що пара думає переїхати після Нового року, адже орендована раніше квартира – занадто велика.

– Ми брали велику квартиру, тому що планували, що діти Володимира будуть приходити до нас. Поки це не виходить, тому ми переїжджаємо в меншу, але в якій є місце для всього, – зазначила Христина.

Пара вже знайшла нове житло на Новопечерських Липках, яке знаходиться поблизу зі старим будинком.

Телеведучий зробив огляд квартири, яким поділився з підписниками в Instagram.

Остапчук разом з дружиною переїхали в новий будинок зі свіжим ремонтом. З мінусів – у сусідів йдуть будівельні роботи.

Читайте: Ювілей Огнєвіч, плани Джамали і звернення Приходько – топ новини українського шоу-бізнесу

Квартира виконана в стриманих світлих тонах, її площа – 67 кв.м.

Остапчук перехворів на Covid-19

Восени 2020 року Володимир Остапчук перехворів на коронавірус. Телеведучий розповідав, що в нього пропав нюх та боліло горло, а також була виявлена пневмонія.

Через хворобу йому довелося перенести весілля з Христиною Гірник, яке вони зіграли пізніше.