Пліткуйте, але не про неї: Седокова захистила доньку від хейтерів в Instagram

У своєму Instagram Анна Седокова опублікувала пост з криком на душі про те, як її 16-річна донька постраждала від пліток та насміхань зі смерті її батька – Валентина Белькевича, відомого в минулому футболіста київського Динамо. Співачка засуджує такий прояв агресії до своєї родини, тому вирішила більше не публікувати нічого особистого.

– Перебуваючи за тисячу кілометрів, я побачила свою засмучену дитину в сторіз. Моя донька відверто не розуміє, чому її в 16 років обговорють дорослі люди та насміхаються зі смерті її батька, – повідомила співачка.

Також екс-учасниця ВІА Гри зазначає, що страждає від брудних пліток від початку своєї кар‘єри. Але не хоче, щоб цей тягар поширювався її дітей.

– Я популярна вже як 20 років, більшу половину свого життя, я навіть не знаю як жити інакше, коли за твоєю спиною не шепочуть… Я звикла, що про мене пліткують. Але не про моїх дітей, – заявила Анна Седокова.

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Співачка прикріпила до тексту досить відверте фото зі своїм чоловіком на березі океану, закликаючи своїх шанувальників перестати обговорювати її дітей. Можливо, таким чином зірка навмисне закцентувала на своєму особистому житті.

Спроба №3: Анна Седокова вийшла заміж за Яніса Тімма

38-річна Анна Седокова та 27-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімм одружилися 6 вересня в Барвисі, проте тримали це в секреті.

Незабаром, 18 вересня співачка опублікувала цю новину у своєму телеграм-каналі. Для Седокової це вже третій шлюб, до вівтаря вона пішла в білій мереживній сукні від Zuhair Murad.

Фото: annasedokova