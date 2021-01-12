Українська співачка Ольга Горбачова разом зі своїм чоловіком Юрієм Нікітіним відпочивають в Індонезії на острові Балі.

Зірка активно публікує фото з відпустки на своїй сторінці в Instagram. У своєму останньому пості Ольга відповіла підписникам на критику щодо її маленького розміру грудей.

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Вона наголосила на тому, що варто відмовитися від пластичних операцій та зрозуміти, що маленькі груди – це теж гарно. Співачка зізналася, що позбулася комплексів на спеціальних курсах.

– Мені тут пишуть, що коли в топік нічого покласти, то і немає чого таке показувати. Навіть не знаю, що непристойніше – писати коментарі, засуджувати, мати невеликі груди чи показувати їх. Груди, напевно, і правда показувати непристойно. Але я покажу, щоб ви не задували собі кулі і не псували здоров’я. А просто лікували комплекси, як це зробила я, – підписала фото Оля.

Ольга поділилася фото, на якому позує в чорному купальнику біля басейну. На світлині зірка в окулярах та без макіяжу.

Співачка наголосила на тому, що вона чудово себе почуває без ботокса, уколів та хірургічних втручать.

– Намазала на обличчя і тіло все найкраще з чакральної косметики і тримаюся без кремів, ботокса, уколів краси і запасний грудей. Меню таке, як на фото. Після 40 років – це єдине, що непристойно, все інше – на благо, – написала Оля.

Каменських похизувалася стрункою фігурою в купальнику

Українська співачка Настя Каменських та її чоловік Потап проводять свою зимову відпустку на Мальдівах.

На своїй сторінці в Instagram зірка активно ділиться з підписниками яскравими фотографіями з відпочинку та демонструє свою фігуру в різних купальниках та ракурсах.