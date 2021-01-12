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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Ювілей Огнєвіч, плани Джамали і звернення Приходько – топ новини українського шоу-бізнесу

День народження сина Monatikа, плани Джамали після карантину, звернення Анастасії Приходько до підписників, нове фото Юрія Горбунова та ювілей Злати Огнєвіч.

Факти ICTV зібрали добірку найцікавіших подій зірок українського шоу-бізнесу за 12 січня.

Monatik привітав сина з днем ​​народження

Популярний український артист Monatik опублікував рідкісне фото в своєму Instagram на честь дня народження молодшого сина Платона. Хлопчикові виповнилося чотири роки.

Співак зворушливо підписав фото і згадав, як чотири роки тому в проміжку зйомок він з дружиною Іриною поспішав до пологового будинку. Monatik подякував сину за те, що той з’явився в той день, коли всі перебували в Києві, адже співак багато гастролював і боявся пропустити його народження.

– Для нашої сім’ї дні народження дітей – це завжди найбільш довгоочікуване і улюблене свято. Цього дня чотири роки тому доля подарувала нам тебе. Веселого, непередбачуваного, ідейного, артистичного, чудового брата, приголомшливого сина і з залізним характером чоловіка, – підписав публікацію артист.

До привітання Платона з днем ​​народження приєдналися зірки шоу-бізнесу: Віра Брежнєва, Євген Бороденко, Даша Астаф’єва та інші.

Джамала про плани після карантину

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками серією яскравих фотографій в Instagram.

– Дуже хочеться помріяти і зберегти в собі абсолютного оптиміста, – підписала вона публікацію.

Співачка запитала у підписників, хто що зробить, коли відкриються всі кордони, а Covid-19 перейде в стадію звичайної застуди. У свою чергу розповіла, що хотіла б вирушити в якесь сицилійське містечко або туром Україною. Крім цього, вона написала, що бажала ж усім, хто якось постраждав від пандемії, встати на ноги.

Приходько закликала любити себе

Заслужена артистка України Анастасія Приходько опублікувала в своєму Instagram знімок, на якому позує з букетом квітів.

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Співачка закликала підписників любити себе і радіти своїй красі.

– Я гарна. Я це знаю. Я в цьому впевнена. Чому? Тому що я себе люблю. Якщо ви хочете комусь зіпсувати настрій, скажіть йому в обличчя – я знаю, що я гарна, і у мене сьогодні чудовий настрій. Ви побачите, як людина різко зміниться. Я знаю, про що говорю, – поділилася Анастасія.

Традиційне фото від Горбунова

Як і багато українських зірок, Юрій Горбунов та Катя Осадча вирушили в теплі краї. Телеведучий активно ділиться в Instagram фотографіями з відпочинку.

Цього разу Горбунов поділився знімком, на якому зображені їхні з Осадчою тіні, коротко підписавши публікацію, що це традиційне фото з відпочинку.

День народження Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч відзначає 35-річчя. Дівчина вже встигла поділитися знімком у своєму Instagram, подякувавши батькам за життя.

Співачка наголосила, що саме зараз відчуває особливий зв’язок із Всесвітом і може сказати, що одночасно знає багато і не знає нічого.

– Це хвилююче, десь навіть занадто, адже великі хвилі створюють шторм, і корабель доводиться будувати заново. Я постійно в процесі і це головне. Життя має набагато більше приводів для радості, ніж ми думаємо, – поділилася Злата Огнєвіч.

Де відпочивають українські зірки

Період новорічних свят для більшості українських зірок – це сезон відпусток. Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають знаменитості.

Найпопулярнішими місцями стали Індонезія, Єгипет і Карпати.

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