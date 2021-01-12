День народження сина Monatikа, плани Джамали після карантину, звернення Анастасії Приходько до підписників, нове фото Юрія Горбунова та ювілей Злати Огнєвіч.
Факти ICTV зібрали добірку найцікавіших подій зірок українського шоу-бізнесу за 12 січня.
Monatik привітав сина з днем народження
Популярний український артист Monatik опублікував рідкісне фото в своєму Instagram на честь дня народження молодшого сина Платона. Хлопчикові виповнилося чотири роки.
Співак зворушливо підписав фото і згадав, як чотири роки тому в проміжку зйомок він з дружиною Іриною поспішав до пологового будинку. Monatik подякував сину за те, що той з’явився в той день, коли всі перебували в Києві, адже співак багато гастролював і боявся пропустити його народження.
– Для нашої сім’ї дні народження дітей – це завжди найбільш довгоочікуване і улюблене свято. Цього дня чотири роки тому доля подарувала нам тебе. Веселого, непередбачуваного, ідейного, артистичного, чудового брата, приголомшливого сина і з залізним характером чоловіка, – підписав публікацію артист.
До привітання Платона з днем народження приєдналися зірки шоу-бізнесу: Віра Брежнєва, Євген Бороденко, Даша Астаф’єва та інші.
Джамала про плани після карантину
Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками серією яскравих фотографій в Instagram.
– Дуже хочеться помріяти і зберегти в собі абсолютного оптиміста, – підписала вона публікацію.
Співачка запитала у підписників, хто що зробить, коли відкриються всі кордони, а Covid-19 перейде в стадію звичайної застуди. У свою чергу розповіла, що хотіла б вирушити в якесь сицилійське містечко або туром Україною. Крім цього, вона написала, що бажала ж усім, хто якось постраждав від пандемії, встати на ноги.
Приходько закликала любити себе
Заслужена артистка України Анастасія Приходько опублікувала в своєму Instagram знімок, на якому позує з букетом квітів.
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Співачка закликала підписників любити себе і радіти своїй красі.
– Я гарна. Я це знаю. Я в цьому впевнена. Чому? Тому що я себе люблю. Якщо ви хочете комусь зіпсувати настрій, скажіть йому в обличчя – я знаю, що я гарна, і у мене сьогодні чудовий настрій. Ви побачите, як людина різко зміниться. Я знаю, про що говорю, – поділилася Анастасія.
Традиційне фото від Горбунова
Як і багато українських зірок, Юрій Горбунов та Катя Осадча вирушили в теплі краї. Телеведучий активно ділиться в Instagram фотографіями з відпочинку.
Цього разу Горбунов поділився знімком, на якому зображені їхні з Осадчою тіні, коротко підписавши публікацію, що це традиційне фото з відпочинку.
День народження Огнєвіч
Українська співачка Злата Огнєвіч відзначає 35-річчя. Дівчина вже встигла поділитися знімком у своєму Instagram, подякувавши батькам за життя.
Співачка наголосила, що саме зараз відчуває особливий зв’язок із Всесвітом і може сказати, що одночасно знає багато і не знає нічого.
– Це хвилююче, десь навіть занадто, адже великі хвилі створюють шторм, і корабель доводиться будувати заново. Я постійно в процесі і це головне. Життя має набагато більше приводів для радості, ніж ми думаємо, – поділилася Злата Огнєвіч.
Де відпочивають українські зірки
Період новорічних свят для більшості українських зірок – це сезон відпусток. Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають знаменитості.
Найпопулярнішими місцями стали Індонезія, Єгипет і Карпати.