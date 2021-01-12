Заслужена артистка України Анастасія Приходько опублікувала в своєму Instagram знімок, на якому позує з букетом квітів.

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Співачка закликала підписників любити себе і радіти своїй красі.

– Я гарна. Я це знаю. Я в цьому впевнена. Чому? Тому що я себе люблю. Якщо ви хочете комусь зіпсувати настрій, скажіть йому в обличчя – я знаю, що я гарна, і у мене сьогодні чудовий настрій. Ви побачите, як людина різко зміниться. Я знаю, про що говорю, – поділилася Анастасія.

Традиційне фото від Горбунова

Як і багато українських зірок, Юрій Горбунов та Катя Осадча вирушили в теплі краї. Телеведучий активно ділиться в Instagram фотографіями з відпочинку.

Цього разу Горбунов поділився знімком, на якому зображені їхні з Осадчою тіні, коротко підписавши публікацію, що це традиційне фото з відпочинку.