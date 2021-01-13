У розпал пандемії в США відомого американського актора Брюса Вілліса попросили залишити аптеку в Лос-Анджелесі після того, як він відмовився вдягти медичну маску. Відвідувачі аптеки були розчаровані тим, що 65-річний актор не надягнув маску. До того ж на шиї в нього висіла бандана, якою він міг закрити частину обличчя.

Зірка Міцного горішка нічого не зміг придбати і залишив аптеку.

Представник Вілліса відмовився коментувати цей інцидент пресі.

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Округ Лос-Анджелес є епіцентром коронавірусу в Каліфорнії. У регіоні понад 10 тис. смертей від Covid-19.

Вілліс провів карантин з Демі Мур та дітьми

Брюс Вілліс провів значну частину пандемії з колишньою дружиною Демі Мур та їхніми дорослими дітьми – Скаут, Румер та Таллулою в Айдахо. Минулого року з’явилися чутки, що нинішній шлюб Вілліса з Еммою Гемінг був майже на грані краху. Саме тому вона нібито залишилися в Лос-Анджелесі разом з їхніми маленькими дітьми – Мейбл та Евелін. Проте згодом Скаут розвіяла ці чутки.

Гемінг змушена була залишитись на деякий час, оскільки одна із доньок наступила на голку в парку Лос-Анджелеса та дістала підшкірну занозу.

– Моя мачуха змушена була затриматись та дочекатись результатів від лікаря. Тому вона залишилася в Лос-Анджелесі разом з моїми маленькими сестричками, згодом сюди приїхав мій тато, – сказала Скаут.

Згодом Гемінг приєдналась до Вілліса та дві сім’ї возз’єдналися під одним дахом.

Джерело: Page Six