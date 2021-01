Американська співачка Кеті Перрі зворушливо привітала свого чоловіка Орландо Блума з Днем народження. Актору виповнилось 44 роки.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію їхніх спільних фото та доповнила пост чутливими словами. Співачка поділилася домашніми селфі, а також додала різні світлини з відпочинку.

– Щасливого 44-го Дня народження для мого кохання та найкращого батька мого первістка. Ти – як мерехтливе дзеркало, яке бачить і показує мені те, чого не бачу я. Я дуже пишаюсь тим, що мій місяць знайшов своє сонце. Люблю тебе безмежно, – підписала пост Кеті.

Зіркова пара мала одружитися в липні 2020 року в Японії, проте через пандемію коронавірусу молодята перенесли весілля та зосередились на народженні первістка.

А вже в кінці серпня минулого року Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками – на світ з’явилася їхня довгоочікувана дочка, яку назвали Дейзі.

З того моменту молоді батьки не давали жодних коментарів пресі з приводу первістка і не публікували її знімки в соцмережах.

Кеті Перрі презентувала кліп на пісню Not the End of the World

Популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на пісню Not the End of the World.

Перрі опиняється на космічному кораблі разом з інопланетянами та очікує самознищення планети Земля.

У пісні поп-зірка закликає продовжувати рухатися вперед і, незважаючи на будь-які проблеми, не втрачати надії.