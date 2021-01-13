Екзотичний сніданок Каменських і Потапа на Мальдівах, ванна з пелюстками троянд Дантеса і Дорофеєвої на Балі. Зіркові пари насолоджуються відпусткою, чим активно діляться в соціальних мережах зі своїми шанувальниками.

Потап і Настя Каменських проводять січневі свята на Мальдівах. Для своєї дружини співак підготував романтичний сніданок у басейні, чим Настя із захопленням поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

Сніданок на воді – досить модне явище у зірок і, як виявилося, зручне, що підтвердило зіркове подружжя.

Перш ніж розпочати прийом їжі, співачка не упустила можливості похвалитися своєю стрункою фігурою і сфотографувалася в басейні зі сніданком.

– Сніданок у раю, – підписала публікацію Настя Каменських.

Не менш романтичний день на Балі у Володимира Дантеса і Наді Дорофеєвої. Після гонг-медитації пара вирушила в СПА комплекс на масаж, де вони прийняли ванну з балійськими квітами і пелюстками троянд.

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– Нам робили масаж дві години, потім скраб, а зараз миють у ванній з шикарним видом, – поділився співак.

Незважаючи на такий інтимний момент, Дантес із задоволенням показав, як пройшла водна процедура.

– Ми бачимо себе не так, як інші. Наводжу приклад різних поглядів. Вважаю, що я сильно недопрацював по композиції, світлу та невдало обрав ракурс. А ось Надя постаралася. Каже, що я тут дуже добре вийшов, – жартівливо підписав він свою публікацію.

Де відпочивають українські зірки

Новорічні свята для більшості українських зірок – це сезон відпусток.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають знаменитості. Найпопулярнішими місцями відпочинку серед зірок стали Індонезія, Єгипет і Карпати.