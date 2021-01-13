Як краще подорожувати з дитиною – поради від Санти Дімопулос

Співачка та переможниця шоу Танці з зірками Санта Дімопулос разом із сім’єю вирушила на відпочинок в Дубай. У відпустку зірка взяла свою однорічну донечку Cофію.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася порадами, як краще подорожувати з маленькою дитиною. Санта розповіла, що їхня перша поїздка разом з донькою відбулася, коли малечі виповнилося 2 місяці. Тоді весь переліт Софія солодко спала.

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Співачка стверджує, що її донька прекрасно переносить зміну обстановки. І попри те, що в подорож вони завжди беруть із собою няньку, в дорозі вона намагається постійно бути разом з Софією.

– Готуйтеся бути гнучкими та наберіться терпіння, адже малюк може вередувати, кричати, плакати і не слухатися. Головне – не втрачати самовладання (діти одразу переймають занепокоєння), бути готовою, що не все піде за планом і швидко реагувати, – радить співачка.

Щоб уникнути стресу, Санта рекомендує брати в подорож знайомі для дитини речі або іграшки. Для своєї доньки вона взяла ковдру та книжки.

– Обов’язково візьміть з собою корисні перекуси, тому що діти без звичної обстановки, в стресі, в перельотах часто їдять більше звичайного. Я беру ягоди, печиво (попередньо спечене вдома), авокадо, банан, сир, – розповідає Санта.

Важливо продумати все до дрібниць і не забути про воду, запасний зручний одяг, памперси, пустушки, серветки та планшет з мультиками. Також перед польотом необхідно підготувати аптечку.

Санта Дімопулос відповіла на невдоволення Юлії Саніної

Переможниця телепередачі Танці з зірками співачка Санта Дімопулос відповіла на невдоволення фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної через кубок.

У фіналі програми Санта хотіла віддати свій приз Юлії, яка посіла друге місце. Вокалістка The Hardkiss подарунок не прийняла, бо вважала вчинок Дімопулос лицемірним і принизливим.