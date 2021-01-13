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Каріна Зуєва |

Яскравий промінчик світла: перше фото Емми Робертс з сином

Зірка серіалу Американська історія жахів Емма Робертс вперше опублікувала фото з новонародженим сином.

Про те, що актриса зі своїм коханим Гарреттом Гедлундом вперше стануть батьками стало відомо в червні 2020 року.

У кінці грудня зарубіжна преса повідомила, що Емма Робертс стала мамою.

Зірка не довго тягнула інтригу та поділилася першим фото з малюком у своєму Instagram.

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– Дякую 2020 року за те, що зробив щось правильне. Наш яскравий промінчик світла – Родс Робертс Гедлунд, – зворушливо підписала публікацію актриса.

Про роман Емми з американським актором Гарреттом Гедлундом стало відомо в березні 2019 року. Раніше актриса була заручена зі своїм колегою з Американської історії жахів Еваном Пітерсом.

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Американська співачка Нікі Мінаж народила первістка від свого чоловіка Кеннетта Петті восени 2020 року.

Пара одружилася в жовтні 2019 року. Таємне весілля відбулося після 11 місяців відносин.

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