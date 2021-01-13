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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Закоханість була від початку: Еллерт про проект Холостячка, новий спосіб життя та батьківство

Автор Студії Квартал95 і переможець шоу Холостячка Олександр Еллерт розповів про життя з Ксенією Мішиною, свої стосунки з дочкою та зміни після проекту.

У програмі Зе Інтерв’юер Олександр зазначив, що тільки з середини проекту повірив у щирість намірів Ксенії Мішиної. Але на фіналі шоу Холостячка він відчував, що Ксюша обере саме його.

Закоханість була від початку шоу. Але я переймався, що вона, як акторка грає кожне побачення. У мене була внутрішня боротьба і я чомусь не вірив їй. Але на п’ятому тижні, після побачення в наметі, я зрозумів, що все посправжньому, ділиться переможець шоу.

Саша зізнався, що йому завжди було складно говорити про свої почуття на публіку, але проект допоміг позбутися цієї проблеми.

– Тепер я розумію, що якщо чоловік любить, то він не повинен соромитися говорити про свої почуття. Чомусь мені в дитинстві, як і більшості чоловіків, говорили не плач, не будь емоційним. Але завдяки проекту я прийшов до висновку, що ми повинні говорити про любов. Нехай це буде сухувато, на відміну від жіночої подачі романтизму і сентиментальності, але цього не треба соромитися, каже Олександр.

Олександр Еллерт

Також Еллерт розповів про стосунки зі своєю 14річною дочкою Елею та зазначив, що їй дуже подобається Ксенія.

– Я та людина, якій вона може довіряти. У мене не виходить приділяти їй багато часу, але попри це я можу бути найкращим другом для неї. Не хочу бути суворим татом, щоб вона мене боялася і переживала про те, що я можу її насварити. Татові можна розповідати абсолютно все, – повідомляє Саша.

До того, як шоу показали в ефірі, ніхто з учасників не мав права оприлюднювати своє особисте життя і говорити про те, як закінчився проект.

Автор студії Квартал 95 поділився, що їм з Ксенією було важко бути 3 місяці в тіні. Закохані відразу ж “спалились”, адже шанувальники шоу дуже уважно стежили за ними.

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Мішина стала Сашиною! Ексклюзивне інтерв'ю Еллерта після фіналу Холостячки

Також Саша розповів, що незабаром Ксенія Мішина з’явиться на Youtube. Зараз він думає в якому форматі це зробити найкраще.

– Мені хочеться, щоб Ксюша показала себе з іншого боку на Youtube, їй це цікаво і вона хотіла б спробувати себе в цьому напрямі. У своїх ролях вона більш стримана, але насправді Ксю дуже кайфова і вміє дуріти, – каже Саша.

Після проекту Еллерт позбувся своїх шкідливих звичок, почав медитувати, а також відмовився від вживання м’яса та алкоголю.

– Я вирішив просто спробувати. Тепер я відчуваю себе легше щодо травлення і руху. Поки мені все це подобається і тепер я байдуже ставлюся до шкідливої ​​їжі.

Медитація вже теж стала звичкою. Це такий собі процес концентрації, ти викидаєш всі думки з голови і не думаєш ні про що. Ми робимо це разом з Ксюшею, ввечері перед сном, – розповідає Олександр.

Інтерв’ю Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

25 грудня у випуску Холостячка. Життя після проекту Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зізналися, що не тільки зберегли стосунки після шоу, але й живуть разом.

Після завершення романтичного реаліті у пари почалося реальне життя. Олександр виховує 13-річну доньку Елю, а у Ксенії є син – дев’ятирічний Платон.

Ексклюзивно для Фактів ICTV закохані Ксенія Мішина та Олександр Еллерт поділилися своїм баченням гармонійних стосунків, чи спілкуються діти та скільки часу знадобилося для того, щоб почати жити разом.

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