Американський актор Маколей Калкін, який зіграв головну роль у фільмах Сам удома і Сам удома-2, підтримав пропозицію вирізати з картини кадри за участі чинного президента США Дональда Трампа.

Один із користувачів Twitter опублікував відредагований уривок фільму, де в епізоді в фойє готелю немає Трампа.

Маколей Калкін відреагував на цей ролик словом Браво, а також підтримав свого підписника, який закликав створити петицію про заміну Трампа у фільмі Сам удома-2.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021 Режисер фільму Кріс Коламбус розповів, що Трамп буквально вимагав для себе цю епізодичну роль. Інакше бізнесмен відмовлявся дати дозвіл на знімання у власному розкішному нью–йоркському готелі Плаза. В результаті Трамп з’являється на кілька секунд у холі готелю, вказуючи шлях герою Калкіна Кевіну.

Біографія та яскраві цитати Маколея Калкіна

Голлівудський актор Маколей Калкін став популярним у 10 років, зокрема завдяки фільму Сам удома. Ця кінострічка для багатьох вже стала традиційною під час новорічних свят.

Однак Маколей Калкін відомий не тільки завдяки ролі Кевіна. Біографію та цікаві факти про актора читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Metro

Фото: Dreamstime