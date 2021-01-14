PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Художній керівник Єралашу Борис Грачевський помер від коронавірусу

Помер художній керівник Єралашу Борис Грачевський. У нього був діагностований коронавірус.

Грачевському виповнився 71 рік.

Читайте
Помер російський блогер Денис Бейсовський

Інформацію про його смерть підтвердила дружина Катерина Білоцерківська.

Борис Грачевський захворів на коронавірус 21 грудня 2020 року, а через шість днів його госпіталізували. Потім перевели в реанімацію, а після лікарі ввели його в кому та підключили до апарату ШВЛ.

11 січня Грачевський прийшов до тями і почав жестами спілкуватися з лікарями. Однак потім йому стало гірше. Лікарям довелося підключити його до апарату ЕКМО і знову ввести в кому.

Борис Грачевський помер від коронавірусу

Помер Володимир Коренєв

На 81-му році життя від коронавірусу помер Володимир Коренєв – народний артист Росії, який зіграв головну роль у фільмі Людина-амфібія.

Також актор був відомий за ролями у фільмах Світло далекої зірки, Діти Дон-Кіхота, Дорога в пекло.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору