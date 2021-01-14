Борис Грачевський помер від коронавірусу

Помер художній керівник Єралашу Борис Грачевський. У нього був діагностований коронавірус.
Грачевському виповнився 71 рік.
Інформацію про його смерть підтвердила дружина Катерина Білоцерківська.
Борис Грачевський захворів на коронавірус 21 грудня 2020 року, а через шість днів його госпіталізували. Потім перевели в реанімацію, а після лікарі ввели його в кому та підключили до апарату ШВЛ.
11 січня Грачевський прийшов до тями і почав жестами спілкуватися з лікарями. Однак потім йому стало гірше. Лікарям довелося підключити його до апарату ЕКМО і знову ввести в кому.
Помер Володимир Коренєв
На 81-му році життя від коронавірусу помер Володимир Коренєв – народний артист Росії, який зіграв головну роль у фільмі Людина-амфібія.
Також актор був відомий за ролями у фільмах Світло далекої зірки, Діти Дон-Кіхота, Дорога в пекло.