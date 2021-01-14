Борис Грачевський помер від коронавірусу

Помер художній керівник Єралашу Борис Грачевський. У нього був діагностований коронавірус.

Грачевському виповнився 71 рік.

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Інформацію про його смерть підтвердила дружина Катерина Білоцерківська.

Борис Грачевський захворів на коронавірус 21 грудня 2020 року, а через шість днів його госпіталізували. Потім перевели в реанімацію, а після лікарі ввели його в кому та підключили до апарату ШВЛ.

11 січня Грачевський прийшов до тями і почав жестами спілкуватися з лікарями. Однак потім йому стало гірше. Лікарям довелося підключити його до апарату ЕКМО і знову ввести в кому.

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