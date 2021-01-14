Більше року пройшло з моменту виходу на екрани фільму Клима Шипенко – Текст, знятого за романом Дмитра Глухівського. Проте в мережі та пресі продовжують згадувати палкі кадри за участю Івана Янковського та Христини Асмус.

Йдеться про секс-сцену, через яку Асмус отримала хвилю хейту на свою адресу, оскільки постала в ній повністю оголена. На момент зйомок і прем’єри картини акторка ще була одружена з Гаріком Харламовим, саме тому шанувальники засудили надмірну відвертість сцени як для матері та зразкової дружини.

У новому випуску програми Кіно в деталях про цю “секс-сцену” згадав Іван Янковський, якому, на відміну від Асмус, вдалося уникнути критики. Актор назвав цей епізод “цікавим творчим експериментом”, а також зауважив, що реакція глядачів була такою бурхливою через бездоганну акторську гру з Христиною.

– Грати щось типу Тексту мені цікаво. Це професія. Ми свою роботу зробили досконало, хоча всі розуміють, що це обман, нічого насправді не було. Просто ми якісно обдурили всіх. Людина повинна розуміти, що це кіно, – висловив свою думку Іван.

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У інтерв’ю Янковський також зізнався, що ретельно відбирає пропозиції щодо майбутніх ролей. Навіть великий гонорар не може змусити його працювати над нецікавими проектами.

– Це мій вибір. Я міг би зніматися більше, якби хотів, але я так не роблю. Іноді я бачу назву фільму, і мені вже не подобається. Або починаю читати сценарій з іменами Любка, Костик… Все, одразу зупиняюсь! І це не питання грошей. Зрозуміло, що треба на щось жити, але я роблю те, що я бажаю, – розповів Янковський.

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус оголосили про розлучення

На початку літа Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус оголосили, що розірвали восьмирічний шлюб. Після розлучення в пресі стали з’являтися найрізноманітніші чутки з версіями про розлучення пари: деякі шанувальники вважали, що руйнівну роль зіграла скандальна секс-сцена фільму Текст.

Христина Асмус в своєму Instagram в вкотре спростувала чутки, що їх стосунки з чоловіком зруйнував фільм. Акторка заявила, що вперше подавала на розлучення задовго до прем’єри, коли роман Текст ще навіть не був написаний. Зараз екс-подружжя намагається зберігати теплі стосунки заради благополуччя їх спільної дочки – Насті. Нещодавно вони грандіозно відсвяткували семиріччя доньки.

Джерело: Кіно в деталях