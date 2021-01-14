Бізнеследі та блогер Кім Кардаш’ян занепокоєна тим, як розлучення з репером Каньє Вестом може вплинути на їхніх чотирьох дітей. 40-річна зірка реаліті готується до розлучення зі своїм чоловіком-репером після семи років спільного життя.

Кім найняла адвоката з питань розлучень Лору Вассер для ведення переговорів щодо врегулювання процесу розлучення. Пара виховує чотирьох дітей – дочок Норт (7 років) і Чикаго (2 роки), синів Сента (5 років) і Псалма (2 роки).

– Діти дуже важливі для мене, – заявила Кім.

За інсайдерською інформацією, Кардаш’ян упродовж останніх кількох місяців робила багато спроб зберегти сім’ю. Проте вони були марними, стосунки ставали складнішими. Вона хоче рухатись далі.

Кім Кардаш’ян та репер Каньє Вест оголосили про розлучення

Каньє Вест зустрів Різдво разом із Кім та дітьми, але останні місяці репер живе на своєму ранчо у Вайомінгу, тоді як його сім’я залишилася в Каліфорнії.

Кім досі не прокоментувала ситуацію щодо розлучення. Проте під одною з останніх публікацій Кардаш’ян в Instagram, прихильники відзначили, що вона не знімає обручку. Кардаш’ян сподівається зберегти сімейну злагоду та розподілити сумісне майно мирно. Хоча це може бути проблематично, оскільки Кім належить земля та навколишнє майно, а Каньє володіє самим будинком. Йдеться про їхній дім у Каліфорнії.

Фото: Kim Kardashian West