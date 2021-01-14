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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Ріанна знялася у відвертій фотосесії спідньої білизни

Американська співачка Ріанна взяла участь у відвертій фотосесії для власного бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Зірка поділилась серією гарячих фотографій на своїй сторінці в Instagram.

На світлинах співачка позує в червоному напівпрозорому комплекті з ремінцями і накладками на грудях у вигляді сердець.

Образ Ріанни доповнили латексні рукавички, панчохи, а також великі кільця та кольє. Нова колекція присвячена Дню святого Валентина. 

Також співачка опублікувала відео, на якому спокусливо позує на ліжку у власному комплекті. За декілька годин ролик зібрав понад 4 мільйони переглядів та викликав справжній фурор серед шанувальників артистки.

У коментарях підписники закидали Ріанну компліментами. Більшість користувачів у захваті від нового образу зірки.

– Ти не єдина моя Валентинка, – кокетливо підписала відео Ріанна.

Даша Астаф’єва поділилася спокусливими фото

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва на своїй сторінці в Instagram поділилася відео з бекстейджу нової відвертої фотосесії. Напередодні знаменитість опублікувала серію пікантних фото.

На світлинах зірка позувала босоніж у чорному халатику з глибоким декольте, який робив акцент на її грудях. Спокусливий образ співачка довершила легким макіяжем та накрученим волоссям.

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