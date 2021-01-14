Американська співачка Ріанна взяла участь у відвертій фотосесії для власного бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Зірка поділилась серією гарячих фотографій на своїй сторінці в Instagram.

На світлинах співачка позує в червоному напівпрозорому комплекті з ремінцями і накладками на грудях у вигляді сердець.

Образ Ріанни доповнили латексні рукавички, панчохи, а також великі кільця та кольє. Нова колекція присвячена Дню святого Валентина.

Також співачка опублікувала відео, на якому спокусливо позує на ліжку у власному комплекті. За декілька годин ролик зібрав понад 4 мільйони переглядів та викликав справжній фурор серед шанувальників артистки.

У коментарях підписники закидали Ріанну компліментами. Більшість користувачів у захваті від нового образу зірки.

– Ти не єдина моя Валентинка, – кокетливо підписала відео Ріанна.

Даша Астаф’єва поділилася спокусливими фото