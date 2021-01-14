Американська співачка Ріанна взяла участь у відвертій фотосесії для власного бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Зірка поділилась серією гарячих фотографій на своїй сторінці в Instagram.
На світлинах співачка позує в червоному напівпрозорому комплекті з ремінцями і накладками на грудях у вигляді сердець.
Образ Ріанни доповнили латексні рукавички, панчохи, а також великі кільця та кольє. Нова колекція присвячена Дню святого Валентина.
Також співачка опублікувала відео, на якому спокусливо позує на ліжку у власному комплекті. За декілька годин ролик зібрав понад 4 мільйони переглядів та викликав справжній фурор серед шанувальників артистки.
У коментарях підписники закидали Ріанну компліментами. Більшість користувачів у захваті від нового образу зірки.
– Ти не єдина моя Валентинка, – кокетливо підписала відео Ріанна.
Даша Астаф’єва поділилася спокусливими фото
Українська співачка та модель Даша Астаф’єва на своїй сторінці в Instagram поділилася відео з бекстейджу нової відвертої фотосесії. Напередодні знаменитість опублікувала серію пікантних фото.
На світлинах зірка позувала босоніж у чорному халатику з глибоким декольте, який робив акцент на її грудях. Спокусливий образ співачка довершила легким макіяжем та накрученим волоссям.