Відомий кінорежисер та актор Том Круз робить все можливе, щоб під час знімання фільму Місія нездійсненна 7 всі співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки.
Зірка придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика. Він заплатив величезні суми за гаджети, які також можуть проводити тести для персоналу.
– Том настільки серйозно ставиться до того, щоб зйомки фільму не припинилися, що навіть придбав спеціальних роботів. Адже він не може бути скрізь, щоб гарантувати, що його співробітники поводяться добре, – повідомляє джерело.
Місія нездійсненна 7 знімалася у Великій Британії та Європі протягом усієї пандемії, в той час як виробництво багатьох інших фільмів закрили через коронавірус.
– Крузу багато платять за ці фільми, тим більше йому дуже пощастило працювати в період пандемії. Не потрібно далеко ходити, щоб зрозуміти, як сильно коронавірус вплинув на роботу кіноіндустрії, – пише джерело.
Актор робить все, щоб його зусилля з продовження зйомок під час пандемії не опинилися під загрозою. Остання частина франшизи Місія нездійсненна 7 вже стикалася з низкою затримок, пов’язаних з Covid–19, коли знімальна група подорожувала Європою.
Том Круз вилаяв працівників, які порушили карантинні правила
Нещодавно кінорежисер та актор Том Круз обматюкав співробітників, які порушили правила карантинної безпеки.
Він почав лютувати, коли помітив двох учасників знімальної групи фільму Місія нездійсненна 7, які стояли на відстані менше за метр один від одного. 58-річний Круз розлютився, бо всі його зусилля щодо продовження знімання під час пандемії могли опинитися під загрозою.
Джерело: The Sun
Фото: Getty Images