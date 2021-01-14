Відомий кінорежисер та актор Том Круз робить все можливе, щоб під час знімання фільму Місія нездійсненна 7 всі співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки.

Зірка придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика. Він заплатив величезні суми за гаджети, які також можуть проводити тести для персоналу.

– Том настільки серйозно ставиться до того, щоб зйомки фільму не припинилися, що навіть придбав спеціальних роботів. Адже він не може бути скрізь, щоб гарантувати, що його співробітники поводяться добре, – повідомляє джерело.

Місія нездійсненна 7 знімалася у Великій Британії та Європі протягом усієї пандемії, в той час як виробництво багатьох інших фільмів закрили через коронавірус.

– Крузу багато платять за ці фільми, тим більше йому дуже пощастило працювати в період пандемії. Не потрібно далеко ходити, щоб зрозуміти, як сильно коронавірус вплинув на роботу кіноіндустрії, – пише джерело.

Актор робить все, щоб його зусилля з продовження зйомок під час пандемії не опинилися під загрозою. Остання частина франшизи Місія нездійсненна 7 вже стикалася з низкою затримок, пов’язаних з Covid–19, коли знімальна група подорожувала Європою.

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