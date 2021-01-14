Старий Новий рік – це ще один привід загадати бажання в ніч з 13 на 14 січня та зібратися за сімейною вечерею. Традиція його святкування налічує вже понад 100 років.

Українські зірки не поскупилися на добрі слова та привітали своїх шанувальників зі Старим Новим роком. З теплими побажаннями звернулася співачка Аліна Гросу, телеведучі Катерина Осадча та Леся Нікітюк, артист Monatik.

– Зі Старим Новим роком, дорогі друзі. Тепер вже точно настає 2021 рік, і я дуже сподіваюся, що він усім нам принесе тільки позитивні емоції, щастя і натхнення, ура, – підписала свою публікацію Аліна Гросу.

Телеведуча Катерина Осадча поділилася фотографіями святкової сімейної вечері, яка не обійшлася без куті. На столі також була традиційна новорічна страва – олів’є

– Щедрий вечір. Маланки або Старий Новий рік. Зі святом! Сьогодні є ще один шанс загадати всі бажання, які не встигли, – привітала передплатників телеведуча.

Як і Катерина Осадча, Леся Нікітюк показала повний їжі святковий стіл.

– Зі Старим Новим роком! Люблю вас всіх, щастя вам і вашим родинам, – звернулася до шанувальників телезірка.

Незважаючи на те, що Monatik зараз перебуває на Мальдівах, привітати своїх підписників він не забув.

Артист підійшов до питання креативно та опублікував жартівливе фото, лежачи на піску.

– Усіх з прийдешнім Старим Новим роком. Намалював ось фортепіано на піску, як міг. Граю для вас саундтрек щедрого вечора, – підписав публікацію співак.

Традиції та історія Старого Нового року

У 1918 році в Росії Рада народних комісарів вирішила наздогнати прогресивний світ і перейти з архаїчного юліанського календаря на григоріанський, після чого з’явився Старий Новий рік. І вже з 1919 року люди почали відзначати це свято.