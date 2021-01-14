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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Шанс загадати бажання: Осадча, Monatik, Гросу та Нікітюк привітали українців

Старий Новий рік – це ще один привід загадати бажання в ніч з 13 на 14 січня та зібратися за сімейною вечерею. Традиція його святкування налічує вже понад 100 років.

Українські зірки не поскупилися на добрі слова та привітали своїх шанувальників зі Старим Новим роком. З теплими побажаннями звернулася співачка Аліна Гросу, телеведучі Катерина Осадча та Леся Нікітюк, артист Monatik.

– Зі Старим Новим роком, дорогі друзі. Тепер вже точно настає 2021 рік, і я дуже сподіваюся, що він усім нам принесе тільки позитивні емоції, щастя і натхнення, ура, – підписала свою публікацію Аліна Гросу.

Телеведуча Катерина Осадча поділилася фотографіями святкової сімейної вечері, яка не обійшлася без куті. На столі також була традиційна новорічна страва – олів’є

– Щедрий вечір. Маланки або Старий Новий рік. Зі святом! Сьогодні є ще один шанс загадати всі бажання, які не встигли, – привітала передплатників телеведуча.

Як і Катерина Осадча, Леся Нікітюк показала повний їжі святковий стіл.

– Зі Старим Новим роком! Люблю вас всіх, щастя вам і вашим родинам, – звернулася до шанувальників телезірка.

Незважаючи на те, що Monatik зараз перебуває на Мальдівах, привітати своїх підписників він не забув.

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Артист підійшов до питання креативно та опублікував жартівливе фото, лежачи на піску.

– Усіх з прийдешнім Старим Новим роком. Намалював ось фортепіано на піску, як міг. Граю для вас саундтрек щедрого вечора, – підписав публікацію співак.

Традиції та історія Старого Нового року

У 1918 році в Росії Рада народних комісарів вирішила наздогнати прогресивний світ і перейти з архаїчного юліанського календаря на григоріанський, після чого з’явився Старий Новий рік. І вже з 1919 року люди почали відзначати це свято.

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