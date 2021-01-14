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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Суперблондинка Полякова роздяглася на Мальдівах

Українська співачка Оля Полякова, як і більшість її колег, полетіла відпочивати на новорічні свята. Суперблондинка для відпочинку з дітьми обрала Мальдівські острови, звідки активно ділиться фотографіями та відео зі своїми підписниками в Instagram.

Зірка вкотре продемонструвала чудову форму в свої 36 років. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася серією фото в купальнику і білій накидці, підкресливши, що роздягатися буде повільно.

Олю, ви гарна жінка з ідеальною фігурою, продовжуйте радувати нас своїми знімками, коментують фотографії зірки шанувальники.

Незабаром довгонога білявка продемонструвала своє засмагле тіло і сталевий прес.

Не обійшлося і без критики дорогого відпочинку артистки з боку підписників.

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– Стільки криків було, що грошей немає і жити нема на що, зате тепер на Мальдівах. Грошей від концертів немає, вирішили роздягатися? Оля, може скинеш мені грошей на карту – і я так відпочину, – пишуть розлючені підписники.

Полякова ж тим часом знімає чергове відео в новому купальнику.

  • Оля Полякова в купальнику: як зірка відпочиває на Мальдівах
  • Оля Полякова в купальнику: як зірка відпочиває на Мальдівах
  • Оля Полякова в купальнику: як зірка відпочиває на Мальдівах
  • Оля Полякова в купальнику: як зірка відпочиває на Мальдівах
  • Оля Полякова в купальнику: як зірка відпочиває на Мальдівах
  • Оля Полякова в купальнику: як зірка відпочиває на Мальдівах
Суперблондинка Полякова роздяглася на Мальдівах / 3 фотографии

Каменських і Дорофеєва на відпочинку

Сніданок у басейні Каменських і Потапа, ванна з пелюстками троянд Дантеса і Дорофеєвої.

Зіркові пари насолоджуються відпусткою, чим активно діляться в соціальних мережах зі своїми шанувальниками.

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