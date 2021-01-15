PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Час повертатися до активного режиму: Настя Каменських станцювала тверк

Українська співачка Настя Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом відпочиває на Мальдівах. Навіть у відпустці зірка не забуває про соціальні мережі та активно ділиться з підписниками різними фото.

На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала відверте відео, на якому танцює тверк в коротких джинсових шортах, неоновому бюстгалтері та кепці. Співачка виконує рухи, в яких активно задіяна робота сідниць і стегон.

Каменських наголошує, що новорічні свята вже закінчилися і настав час повертатися в активний режим. Своїм відео Настя закликає підписників виконати незвичайне тренування для сідниць.

– Виберіть одну з вправ: twerk – корисно для тіла і красиво. Zumba – вправи на основі латиноамериканських танців, це дуже круте кардіо! Fitness – зробити 50 присідань або знайти на YouTube мій комплекс вправ для попи, преса або всього тіла. Шукайте за запитом Sport with NK, – підписала пост зірка.

Менше ніж за добу відео Каменських зібрало більше одного мільйона переглядів. Але підписники неоднозначно відреагували на танець Насті. Більшість прихильників у захваті від фігури та рухів зірки. Проте дехто пише, що публікувати такі відео вульгарно та принизливо.

Каменських і Дорофеєва на відпочинку

Екзотичний сніданок Каменських і Потапа на Мальдівах, ванна з пелюстками троянд Дантеса і Дорофеєвої на Балі.

Зіркові пари насолоджуються відпусткою, чим активно діляться в соціальних мережах зі своїми шанувальниками.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка