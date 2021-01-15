Українська співачка Міка Ньютон, яка проживає в Америці, розповіла, що їй діагностували рак яєчників. Вперше дівчина повідомила про це у вересні 2020 року.

Співачка поділилася з підписниками фотографією з лікарні. Зірка розповіла про складний час та вердикт лікарів.

– Після другої операції мені сказали, що у мене рак яєчників третьої стадії. Лікарі говорили, що знадобиться 12 курсів хіміотерапії. Найжахливіша новина – я не зможу мати дітей. Сталося чудо і після повторних тестів діагностували першу стадію хвороби. Це означає, що у мене з’явився шанс на вагітність, – повідомила Міка Ньютон.

Дівчина підкреслила, що молитви та позитивні думки зцілюють.

– Я щиро вірю у всю духовну роботу, через яку пройшла. Три онкологи, які були присутні на операції, не могли повірити результатам аналізів. Я знаю одне, що якщо ти приймаєш все в своєму житті як урок, а не покарання, тебе буде винагороджено, – поділилася співачка.

До вересня 2020 шанувальники зірки і подумати не могли, що вона хвора.

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Акторка активно ділилася своїми фотографіями в Instagram. Ніде не було натяку на хворобу.

– Останній рік був одним з найважчих у моєму житті. Нелегко прийняти такий діагноз як рак. Якщо подивитися на всі опубліковані мною фото за останні 12 місяців, то я ніде не натякнула на щось погане, – підписала публікацію Міка Ньютон.

За словами співачки, першу операцію їй зробили 4 листопада 2019 року.

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