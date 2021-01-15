Січень 2021 не залишив поціновувачів без якісних новинок у світі музики.

Прем’єри початку січня, починаючи від Лани Дель Рей і закінчуючи Аріаною Гранде, за короткий час зібрали мільйони переглядів та прослуховувань.

У свіжій добірці Фактів ICTV – головні музичні прем’єри січня, які сколихнули Голлівуд.

Селена Гомес

Неочікувана прем’єра нового іспаномовного синглу – De Una Vez. Це перший трек, який співачка випустила у 2021 році. Зараз Селена бере участь у кулінарному шоу, яке виходить на HBO Max, однак встигла поєднати знімання з новим релізом. Згодом очікується реліз іспаномовного альбому.

Сія

Співачка презентувала мультиплікаційний кліп на свою нову пісню – Hey Boy feat. Burna Boy. Новий альбом вийде 24 лютого, це буде перший альбом з 2017 року. Режисером відео став колумбійський художник Rafatoon, який раніше працював з Dua Lipa та Linkin Park.

Зейн

Співак випустив новий альбом з провокуючою назвою – Nobody Is Listening. Альбом налічує 11 пісень. Пісня Vibez вже перебуває в топ-чартах за більшою кількістю вподобань. Нещодавно, він і його наречена Джіджі Хадід стали батьками, і поки модель присвячує себе материнству, він віддався музиці.

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Аріана Гранде

Аріана Гранде здивувала своїх шанувальників, випустивши ремікс на пісню 34+35. Трек увійшов до її останнього альбому Positions, прем’єра якого відбулася наприкінці жовтня 2020 року. Зірка до останнього не говорила, хто приєднається до треку 34+35. Потужне тріо разом із Аріаною очолили Megan Thee Stallion та Doja Cat. Дівчата стали одними із найбільшпопулярніших виконавиць репу в США. У своїх Instagram зірки мають близько 19 млн підписників.

Лана Дель Рей

Кліп на пісню Chemtrails Over the Country Club вийшов одночасно з треком. Кліп зараз у трендах YouTube і зібрав більше 2 млн переглядів за першу добу. Лана показала обкладинку свого майбутнього однойменного альбому, який вийде 19 березня.

Лану Дель Рей звинувачують в расизмі

Після нового кліпу на пісню Chemtrails Over the Country Club знімок альбому з одноіменною назвою відразу викликав суперечки в соцмережах.

Співачку звинуватили в дискримінації кольорового населення, мовляв, на обкладинці – лише білі жінки. Коли Лана пояснила, що поруч із нею не моделі, а подруги, співачку знову звинуватили – цього разу у “відсутності кольорових друзів”.

Лана Дель Рей заперечила хейтерам: дві її близькі подруги – мексиканки, і вони неодноразово з’являлися у кліпах зірки та супроводжували її в останньому турі Америкою.

Ба більше, Лана Дель Рей неодноразово записувала деутні композиції з відомими чорношкірими реперами A$AP Rocky та The Weeknd.

Музичні експерти очікують, що скандал навколо Chemtrails Over the Country Club стане додатковим піаром для Лани Дель Рей, що дасть їй змогу посісти гідне місце у світових чартах.