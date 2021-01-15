Відомий модельєр та дизайнер одягу Андре Тан розповів, які речі можуть зіпсувати будь-який образ.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому показав свої табу в стильному вбранні.

Модельєр наголосив, що при виборі образу варто відмовитися від колготок з недоречним принтом. Універсальними вважаються колготки з геометричним малюнком і в горошок. Крім цього, зараз в тренді варіант з логотипом.

Також дизайнер висловив свою думку щодо підробок, які дуже розповсюджені на ринку одягу.

– Так і кортить замовити підробку відомих брендів, щоб показати себе в суспільстві. Поважайте бренди та не опускайтесь до рівня фальшивих виробів! На ринку можна знайти багато доступних та актуальних моделей, – пише Андре Тан.

Не менш важливо дотримуватися спеціальних правил догляду за одягом. Дизайнер радить не відрізати довгу колючу етикетку з детальною інструкцією про догляд за річчю.

Наступним стильним табу є нехтування аксесуарами.

– Я навіть не знаю, що гірше: надмірність аксесуарів чи повна їх відсутність. Правильно підібрані прикраси – це ознака гарного смаку. Тому не нехтуйте цим правилом, – наголошує дизайнер.

Також, за словами Андре Тана, важливо вміти прощатися зі старими речами.

– Мода циклічна, але це не означає, що можна складати речі з надією одягти їх знову через 10 років. Одяг старого крою видно одразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть сильно зноситися, – стверджує Андре Тан.

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