Американська співачка і акторка Тайла Паркс заручилася зі своєю дівчиною. Обраницею 27-річної зірки стала Ширлін Куіглі – колишня танцівниця Ріани, Бейонс, Міссі Елліотт та інших зірок.

Цією новиною поділилася Куіглі в своєму Instagram.

– С першого тижня нашої зустрічі я знала, що ти в моєму житті назавжди. Я вірю в Бога і казкові історії про кохання. Пошук чистої любові і того, хто заповнить моє серце – ось про що я молилася щодня. Я казала собі, що більше не буду зустрічатися з жінками, поки не знайшла тебе. Я сказала так, – підписала пост дівчина.

Тайла Паркс також є автором і співавтором пісень відомих виконавців, таких як Дженніфер Лопес, Аріана Гранде, Кріс Браун, Демі Ловато, Крістіна Агілера та інші.

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