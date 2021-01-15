Вечірка Моргенштерна для заможних і тверк від MARUV: зірки в Дубаї

Російський репер та YouTube-блогер Моргенштерн розпочав 2021 рік яскраво. Співак полетів в Дубаї, де відривається на повну.

Репер влаштував там концерт для заможних, аби поєднати роботу з відпочинком. Вечірка проходила в одному з ресторанів Дубаї – Chalet Berezka Dubai.

Артист розважав публіку, пив коньяк та виконав всі свої хіти – Cadillac, El Problema, Yung Hefner та інші.







Тверк MARUV і багато алкоголю: Моргенштерн влаштував вечірку для заможних в ОАЕ / 2 фотографии

Не обійшлося і без караоке, де Моргенштерн разом з відвідувачами виконав трек Філіпа Кіркорова та коханого Ольги Бузової Давида Манукяна – Ролекс.

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На вечірці також була присутня українська співачка MARUV. Виконавиця станцювала тверк та наголосила, що у Дубаї цього року безліч сюрпризів.

Каменських станцювала тверк

Українська співачка Настя Каменських відпочиває на Мальдівах. Зірка не забуває про соціальні мережі та активно ділиться фотографіями і відео з підписниками.

На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала відверте відео, на якому танцює тверк в коротких джинсових шортах.

Фото: morgen_shtern