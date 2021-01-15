Фільм Атлантида від українського режесера та сценариста Валентина Васяновича потрапив до 12-ти номінацій премії BAFTA.

Фільм буде боротися за престижну нагороду в категоріях: Найкращий фільм, Найкращий неангломовний фільм, Найкраща режисерська робота та інші.

У Атлантиді знялися ветерани АТО, волонтери та бійці ЗСУ. Одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук – колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі.

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Щорічна премія BAFTA присуджується Британською академією телебачення і кіномистецтва. Разом із Золотим Глобусом передує премії Оскар у визначенні найкращих стрічок.

Цього року на звання найкращої стрічки претендує 245 картин. За нагороду категорії Найкращий неангломовний фільм – 55 фільмів. Імена лауреатів стануть відомі 11 квітня 2021 року під час урочистої церемонії нагородження.

Атлантиду висунули на номінацію премії Оскар

Український Оскарівський комітет 24 вересня 2020 року висунув стрічку Атлантида на премію Оскар в номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Прем’єра кінострічки відбулася 4 вересня на Венеціанському фестивалі. Українська стрічка здобула перемогу у програмі Горизонти. На честь цієї події над островом Лідо, головною локацією фестивалю, підняли синьо-жовтий прапор.

Сюжет стрічки Атлантида

Фільм розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Події відбуваються у 2025 році – через рік після закінчення затяжної війни. Знімання стрічки відбувалися в Маріуполі в період з січня до березня 2018 року.

Джерело: BAFTA